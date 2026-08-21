به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در خطبه‌های نماز جمعه کاشان با اشاره به شرایط موجود در حوزه انرژی و ضرورت مدیریت مصرف، اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، تولید روزانه بنزین در کشور حدود ۱۲۱ میلیون لیتر و میزان مصرف حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است که نشان‌دهنده کسری روزانه ۱۴ میلیون لیتری است.

وی افزود: در چنین شرایطی همه مردم باید نسبت به مدیریت مصرف احساس مسئولیت داشته باشند و کاهش سفرهای غیرضروری و صرفه‌جویی در مصرف بنزین می‌تواند در مدیریت این شرایط مؤثر باشد.

امام جمعه کاشان با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی تنها یک توصیه اقتصادی نیست، گفت: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند با فشارهای مختلف اقتصادی کشور را تحت فشار قرار دهد، مدیریت مصرف و استفاده صحیح از منابع می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با این فشارها باشد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار، خطاب به کسبه و بازاریان اظهار کرد: رعایت انصاف و اکتفا به حداقل سود، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی از دستگاه‌های نظارتی و قضایی خواست با افرادی که با اقدامات خود موجب برهم خوردن نظم بازار می‌شوند، برخورد جدی و قانونی داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در کاشان افزود: حفظ آرامش بازار نیازمند همکاری مجموعه‌های مختلف و رعایت انصاف از سوی فعالان اقتصادی است و نباید شرایط اقتصادی به عاملی برای افزایش فشار بر مردم تبدیل شود.

گسترش روابط تجاری ایران با همسایگان

حسینی در ادامه با اشاره به فشارهای آمریکا علیه اقتصاد ایران گفت: هرچند محاصره دریایی آمریکا بر فروش نفت ایران تأثیرگذار بوده است، اما جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر روابط تجاری خود با کشورهای همسایه را گسترش داده است.

وی افزود: آمریکا تلاش دارد با دخالت در روابط اقتصادی ایران و کشورهای منطقه، همسایگان را تحت فشار قرار دهد تا در ازای دریافت کمک، روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران کاهش دهند یا قطع کنند.

امام جمعه کاشان تأکید کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند بخشی از آثار فشارهای خارجی را خنثی کند.

تغییر راهبرد دشمن پس از ناکامی‌های نظامی

حسینی همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تغییر مدیر موساد رژیم صهیونیستی، این تحول را نشانه‌ای از تغییر در رویکرد دشمن دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با وارد کردن ضربات نظامی سنگین، دشمن را با ناکامی مواجه کرد و آنان اکنون تلاش دارند مسیرهای دیگری را برای ضربه زدن به کشور دنبال کنند.

وی افزود: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، فشارهای اقتصادی و تلاش برای ایجاد ناآرامی و آشوب داخلی را در دستور کار قرار داده است و در چنین شرایطی حفظ هوشیاری، انسجام و وحدت عمومی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از خطبه‌ها با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، به شرایط سیاسی و اجتماعی دوران آن حضرت اشاره کرد و گفت: در آن دوره جریان جعل و تحریف احادیث با هدف ایجاد بدبینی نسبت به ائمه اطهار(ع) و فاصله انداختن میان مسلمانان و اهل بیت(ع) گسترش یافته بود.

وی با اشاره به توصیه امام حسن عسکری(ع) درباره تعامل با اهل سنت اظهار کرد: آن حضرت بر حضور در نماز جماعت و تشییع جنازه اهل سنت و رعایت حقوق آنان تأکید داشتند و از شیعیان می‌خواستند با رفتار خود موجب عزت و زینت اهل بیت(ع) باشند.

حسینی ادامه داد: دشمنان در دوره کنونی نیز با شیوه‌های مختلف از جمله ترور شخصیت افراد و ایجاد اختلاف میان مردم، همان سیاست ایجاد تفرقه و فاصله میان جامعه اسلامی را دنبال می‌کنند.

مسجد؛ پایگاه ایمان، مقاومت و مطالبه‌گری

نماینده ولی‌فقیه در کاشان با گرامیداشت ۳۰ مرداد، روز جهانی مسجد، گفت: مسجد تنها محل برگزاری نماز نیست، بلکه می‌تواند پایگاه ایمان، مقاومت، تربیت و حضور اجتماعی مردم باشد.

وی با اشاره به نگاه امام خمینی(ره) به جایگاه مسجد افزود: مسجد باید محل آموزش معارف دینی، تبیین مسائل جامعه و بررسی مشکلات کشور باشد و نقش خود را در تحولات اجتماعی ایفا کند.

حسینی همچنین اجرای طرح شهید خدیری را اقدامی مؤثر برای مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: اجرای صحیح این طرح می‌تواند در کاهش بی‌حیایی و بی‌عفتی در منطقه کاشان مؤثر باشد و برای تحقق اهداف آن به همکاری عمومی نیاز است.

وی تقویت ایمان و اتحاد را از الزامات عبور از شرایط موجود دانست و اظهار کرد: جامعه باید در برابر توطئه‌هایی که با هدف ایجاد اختلاف، تضعیف ایمان و برهم زدن امنیت کشور طراحی می‌شود، هوشیار باشد.

هشدار درباره تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی

امام جمعه کاشان در ادامه با اشاره به آنچه تلاش برخی کشورهای غربی برای تأثیرگذاری بر تحولات داخلی ایران عنوان کرد، گفت: دشمنان برای آموزش و سازماندهی افراد با هدف ایجاد آشوب و ناآرامی تلاش می‌کنند و در این مسیر نباید از نقش برخی دولت‌های غربی غافل شد.

وی همچنین به تلاش انگلیس برای ترویج جریان‌های جدایی‌طلب اشاره کرد و افزود: دشمنان جمهوری اسلامی ایران همچنان به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام ملی هستند و مقابله با این سیاست‌ها نیازمند هوشیاری و حفظ وحدت عمومی است.

حسینی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشورهای غربی، از جمله آمریکا، اظهار کرد: دولت‌های غربی نیز با بحران‌های اقتصادی و بدهی‌های سنگین مواجه هستند و نباید مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً ناشی از عوامل داخلی دانست؛ با این حال، مدیریت صحیح منابع، تقویت تولید، حفظ اتحاد و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای می‌تواند زمینه عبور از مشکلات را فراهم کند.