به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حجت قاسمخانی در نمازجمعه این هفته خوی با اشاره به روز جهانی مسجد، این مکان مبارک را محور تربیت، معنویت و انسجام جامعه دانست و گفت: تشکیل قرارگاههای ملی، استانی و شهرستانی مساجد از اقدامات ارزشمندی است که آثار آن به مرور در جامعه نمایان خواهد شد و باید زمینه حضور بیشتر مردم بهویژه جوانان، در مساجد فراهم شود.
وی همچنین با تبریک آغاز هفته دولت و روز کارمند، از خدمات کارکنان و دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و گفت: با توجه به حضور فرماندار ویژه خوی به عنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه هفته آینده و برگزاری میزهای خدمت دستگاهها، مطالب مربوط به عملکرد دولت و خدمات ادارات در آن موعد بیان خواهد شد.
امام جمعه خوی با اشاره به سالروز ازدواج پیامبر اکرم(ص) و حضرت خدیجه(س) و سالروز وفات حضرت عبدالمطلب، بر جایگاه والای خاندان پیامبر(ص) تأکید کرد و افزود: حضرت عبدالمطلب از شخصیتهای برجسته تاریخ اسلام بود که جایگاه او نزد پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) بسیار رفیع است.
وی میلاد پیامبر اکرم(ص) به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت را مورد توجه قرار داد و گفت: وحدت مسلمانان یک ضرورت اساسی برای حفظ امنیت و اقتدار امت اسلامی است، چراکه تفرقه و نزاع داخلی میتواند زمینه از بین رفتن امنیت و رفاه جامعه را فراهم کند.
حجتالاسلام قاسمخانی با بیان اینکه وحدت در طول تاریخ منشأ پیروزیهای بزرگی برای مسلمانان بوده است، به نهضت تنباکو و همچنین شکلگیری حشدالشعبی در مقابله با داعش اشاره کرد و افزود: در دفاع مقدس نیز هزاران نفر از برادران اهل سنت در کنار دیگر اقوام و مذاهب برای دفاع از کشور به شهادت رسیدند و این نمونهها نشان میدهد وحدت، قدرتی تعیینکننده در برابر دشمنان است.
وی در بخش دیگری با تبریک روز پزشک و داروساز، خدمات جامعه پزشکی و دارویی کشور را مورد تقدیر قرار داد و گفت: پیشرفت جمهوری اسلامی در حوزه پزشکی و تربیت پزشکان متخصص قابل توجه است و امروز مراکز علمی کشور در رشتههای مختلف تخصصی پزشکی فعالیت میکنند.
امام جمعه خوی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق حرفهای در پزشکی، اظهار کرد: پزشک باید علاوه بر دانش و تخصص، تقوا، خیرخواهی و نهایت تلاش خود را برای درمان بیمار به کار گیرد و داروسازان نیز با تلاش علمی و اتکا به ظرفیتهای داخلی برای تأمین و تولید دارو تلاش کنند.
وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در افزایش عزت و اقتدار ایران، گفت: پیش از انقلاب، نظام سلطه حتی برای فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در کشور محدودیت ایجاد میکرد، اما جمهوری اسلامی عزت و اعتمادبهنفس را به ملت ایران بازگرداند.
حجتالاسلام قاسمخانی افزود: جنگ اخیر نیز موجب شد قدرت و توانمندی ایران برای ملتهای منطقه و حتی دشمنان آشکارتر شود.
به گفته وی، اهدافی که دشمنان برای این جنگ اعلام کرده بودند، با مقاومت مردم، اتحاد ملی و تدابیر رهبری محقق نشد و امروز شرایط به گونهای تغییر کرده که دشمنان بیش از گذشته به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی توجه دارند.
امام جمعه خوی تاکید کرد: حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و تکیه بر توان داخلی، مهمترین عوامل صیانت از عزت و امنیت کشور در برابر تهدیدهای دشمنان است.
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