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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

قاسم خانی: زمینه حضور بیشتر مردم به‌ویژه جوانان، در مساجد فراهم شود

قاسم خانی: زمینه حضور بیشتر مردم به‌ویژه جوانان، در مساجد فراهم شود

ارومیه - امام جمعه خوی گفت: باید زمینه حضور بیشتر مردم به‌ویژه جوانان، در مساجد فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حجت قاسم‌خانی در نمازجمعه این هفته خوی با اشاره به روز جهانی مسجد، این مکان مبارک را محور تربیت، معنویت و انسجام جامعه دانست و گفت: تشکیل قرارگاه‌های ملی، استانی و شهرستانی مساجد از اقدامات ارزشمندی است که آثار آن به مرور در جامعه نمایان خواهد شد و باید زمینه حضور بیشتر مردم به‌ویژه جوانان، در مساجد فراهم شود.

وی همچنین با تبریک آغاز هفته دولت و روز کارمند، از خدمات کارکنان و دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و گفت: با توجه به حضور فرماندار ویژه خوی به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه هفته آینده و برگزاری میزهای خدمت دستگاه‌ها، مطالب مربوط به عملکرد دولت و خدمات ادارات در آن موعد بیان خواهد شد.

امام جمعه خوی با اشاره به سالروز ازدواج پیامبر اکرم(ص) و حضرت خدیجه(س) و سالروز وفات حضرت عبدالمطلب، بر جایگاه والای خاندان پیامبر(ص) تأکید کرد و افزود: حضرت عبدالمطلب از شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام بود که جایگاه او نزد پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) بسیار رفیع است.

وی میلاد پیامبر اکرم(ص) به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت را مورد توجه قرار داد و گفت: وحدت مسلمانان یک ضرورت اساسی برای حفظ امنیت و اقتدار امت اسلامی است، چراکه تفرقه و نزاع داخلی می‌تواند زمینه از بین رفتن امنیت و رفاه جامعه را فراهم کند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با بیان اینکه وحدت در طول تاریخ منشأ پیروزی‌های بزرگی برای مسلمانان بوده است، به نهضت تنباکو و همچنین شکل‌گیری حشدالشعبی در مقابله با داعش اشاره کرد و افزود: در دفاع مقدس نیز هزاران نفر از برادران اهل سنت در کنار دیگر اقوام و مذاهب برای دفاع از کشور به شهادت رسیدند و این نمونه‌ها نشان می‌دهد وحدت، قدرتی تعیین‌کننده در برابر دشمنان است.

وی در بخش دیگری با تبریک روز پزشک و داروساز، خدمات جامعه پزشکی و دارویی کشور را مورد تقدیر قرار داد و گفت: پیشرفت جمهوری اسلامی در حوزه پزشکی و تربیت پزشکان متخصص قابل توجه است و امروز مراکز علمی کشور در رشته‌های مختلف تخصصی پزشکی فعالیت می‌کنند.

امام جمعه خوی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای در پزشکی، اظهار کرد: پزشک باید علاوه بر دانش و تخصص، تقوا، خیرخواهی و نهایت تلاش خود را برای درمان بیمار به کار گیرد و داروسازان نیز با تلاش علمی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی برای تأمین و تولید دارو تلاش کنند.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در افزایش عزت و اقتدار ایران، گفت: پیش از انقلاب، نظام سلطه حتی برای فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در کشور محدودیت ایجاد می‌کرد، اما جمهوری اسلامی عزت و اعتمادبه‌نفس را به ملت ایران بازگرداند.

حجت‌الاسلام‌ قاسم‌خانی افزود: جنگ اخیر نیز موجب شد قدرت و توانمندی ایران برای ملت‌های منطقه و حتی دشمنان آشکارتر شود.

به گفته وی، اهدافی که دشمنان برای این جنگ اعلام کرده بودند، با مقاومت مردم، اتحاد ملی و تدابیر رهبری محقق نشد و امروز شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که دشمنان بیش از گذشته به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی توجه دارند.

امام جمعه خوی تاکید کرد: حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و تکیه بر توان داخلی، مهم‌ترین عوامل صیانت از عزت و امنیت کشور در برابر تهدیدهای دشمنان است.

کد مطلب 6923052

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