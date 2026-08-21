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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

ورزش بالاترین خدمات فرهنگی را به نسل جوان ارائه می دهد

ورزش بالاترین خدمات فرهنگی را به نسل جوان ارائه می دهد

همدان-نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ورزش می‌تواند بالاترین خدمات فرهنگی را به نسل جوان ارائه دهد و باید همه توان خود را برای قرار گرفتن همدان در شمار استان‌های برتر در ورزش به کار بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر جمعه در همایش اقتدار هیئت ورزش های رزمی با تقدیر از برگزارکنندگان این برنامه اظهار کرد: اجرای امروز دختران ورزشکار بسیار زیبا، پرروح و غرورآفرین بود و اگر این برنامه ساعت‌ها نیز ادامه پیدا می کرد، از تماشای آن خسته نمی‌شدیم.

وی افزود: همایش اقتدار هیئت ورزش های رزمی نشان داد دختران ایرانی از توانمندی، قدرت و اقتدار بالایی برخوردار هستند و می‌توانند در عرصه‌های مختلف بدرخشند و ظرفیت های واقعی ایران را به نمایش بگذارند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورزشکاران و جوانان همدانی ظرفیت‌های ارزشمندی دارند، تصریح کرد: اگر ضعفی در حوزه ورزش و جوانان وجود داشته باشد، از جانب مسئولان و نوع برنامه ریزی ما است و بنابراین باید با برنامه ریزی بهتر و توجه بیشتر، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی را فراهم کنیم.

حاجی بابایی ادامه داد: در استان همدان همه توان خود را به کار خواهیم گرفت تا استان در رشته های مختلف ورزشی در ردیف استان‌های برتر کشور قرار گیرد و در سال‌های اخیر سالن‌ها و امکانات ورزشی استان توسعه قابل توجهی داشته اما این مسیر باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی ورزش را یکی از مهم‌ترین ابزارهای فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: از طریق ورزش می‌توان نشاط، امید، عزت و اعتمادبه نفس را در جامعه و به ویژه میان نسل جوان تقویت کرد و خدمات فرهنگی موثری به جوانان ارائه داد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حمایت از هیئت‌های ورزشی خاطرنشان کرد: باید از هیئت‌های ورزشی و گروه‌های فعال حمایت شود و برای قدردانی از تلاش آنها کمک و هدیه ای از طرف مجموعه برگزارکنندگان در نظر گرفته شود.

حاجی بابایی همچنین با تاکید بر اهمیت برگزاری برنامه های ورزشی در ابعاد گسترده‌تر گفت: باید برنامه‌های آینده در مکان‌های بزرگ‌تر و با حضور مردم بیشتری برگزار شود تا توانمندی ورزشکاران و قهرمانان استان بیش از پیش به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به نقش ورزش در معرفی ظرفیت‌های ایران در عرصه بین المللی بیان کرد: حضور عزتمندانه ورزشکاران ایرانی در میادین جهانی حتی فراتر از نتیجه برد و باخت، اهمیت دارد چراکه این حضور باعث می‌شود نام ایران با عزت و سربلندی در جهان مطرح شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: با تمام توان و قدرت از قهرمانان و ورزشکاران حمایت خواهیم کرد تا زمینه موفقیت آنها در سطح استان، کشور و عرصه‌های جهانی فراهم شود.

کد مطلب 6923018

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