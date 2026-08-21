امام جمعه آبسرد: امر به معروف نباید با خشونت و درگیری همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امیرحسین ظاهری، در خطبههای نماز جمعه منطقه آبسرد با تأکید بر ضرورت توجه جدیتر به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: بیتفاوتی در برابر منکرات اجتماعی نباید به یک رویه در جامعه تبدیل شود.
امام جمعه منطقه آبسرد افزود: امر به معروف و نهی از منکر نباید با خشونت و درگیری همراه باشد و در بسیاری از موارد یک تذکر کوتاه، محترمانه، دلسوزانه و همراه با حکمت میتواند اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: وظیفه ما انجام تکلیف الهی است، نه تضمین نتیجه آن، بنابراین نباید به بهانههایی مانند اینکه «تذکر من چه فایدهای دارد؟» یا اینکه «ممکن است با بیاحترامی مواجه شوم»، از انجام این فریضه الهی شانه خالی کنیم.
ظاهری تأکید کرد: جامعه مؤمن جامعهای است که در برابر خوبیها بیتفاوت نیست و در برابر بدیها نیز سکوت نمیکند.
امام جمعه منطقه آبسرد اظهار کرد: اگر خواهان شهری مؤمن، نورانی و مورد رضایت امام زمان(عج) هستیم، باید از خودمان آغاز کنیم و در انجام واجبات، ترک محرمات و تذکر دلسوزانه و محترمانه به یکدیگر کوشا باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی گفت: تقوای الهی به انسان توان ایستادگی در برابر مشکلات میدهد و کمک میکند مؤمن در دل سختیها فرصتها را ببیند و در برابر وسوسههای شیطان و دشمن تسلیم نشود.
ظاهری با اشاره به فشارها، تحریمها و توطئههای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: ملت ایران در طول سالهای انقلاب اسلامی با مشکلات و تهدیدهای فراوانی مواجه بوده، اما با مقاومت و ایستادگی توانسته بسیاری از این توطئهها را خنثی کند.
امام جمعه منطقه آبسرد خاطرنشان کرد: مقاومت هزینه دارد، اما هزینه مقاومت از هزینه تسلیم و سازش در برابر دشمن کمتر است و میتوان از دل تهدیدها، فرصتهای بزرگتری برای کشور و ملت ساخت.
وی همچنین با گرامیداشت روز جهانی مسجد و اشاره به سالروز به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی، بر ضرورت تقویت جایگاه مساجد تأکید کرد و گفت: مسجد تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه میتواند محور ایمان، تربیت، فرهنگ، خدمترسانی و وحدت اجتماعی باشد.
ظاهری در پایان از ائمه جماعات، هیئتهای امنا، پایگاههای بسیج و فعالان مساجد منطقه قدردانی کرد و خواستار حضور بیشتر جوانان، نوجوانان و خانوادهها در مساجد شد.
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