به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد راثی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لیلان، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: انسان برای سفر ابدی و ورود به عالم آخرت نیازمند توشه‌ای جز تقوا نیست و آنچه در نهایت موجب رستگاری انسان می‌شود، اعمال صالح و میزان تقوای اوست.

وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره اهمیت تقوا و سنگینی ترازوی اعمال، افزود: انسان باید در زندگی دنیا مراقب باشد سرمایه اصلی خود را از دست ندهد، چراکه خسارت واقعی آن است که فرد اصل سرمایه وجودی خود را از دست بدهد و با دست خالی وارد آخرت شود.

دینداری تنها به ظواهر و مناسک محدود نمی‌شود

امام جمعه لیلان با تأکید بر اینکه دینداری باید در رفتار و سبک زندگی انسان نمود پیدا کند، گفت: نمی‌توان دین را صرفاً به برخی مناسک و ظواهر محدود کرد و در عین حال نسبت به واجبات، محرمات، حقوق مردم، حجاب، تربیت فرزندان و رعایت اخلاق بی‌تفاوت بود.

وی ادامه داد: قرآن کریم کسانی را که دین را بازی و سرگرمی قرار می‌دهند، مورد نکوهش قرار داده است؛ بنابراین مسلمان بودن تنها به عنوانی که در شناسنامه درج شده یا حضور مقطعی در برخی مراسم مذهبی خلاصه نمی‌شود، بلکه ایمان باید در رفتار و عملکرد انسان دیده شود.

راثی با انتقاد از برخی رسوم و تجملات اجتماعی، اظهار کرد: در برخی موارد، هزینه‌های سنگین برای مراسم و تشریفات انجام می‌شود، در حالی که اصل و فلسفه آموزه‌های دینی مورد غفلت قرار می‌گیرد. باید مراقب باشیم آداب و رسوم نادرست و خرافی جایگزین ارزش‌های دینی نشود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تربیت فرزندان افزود: پدر و مادر در برابر فرزندان خود مسئول هستند و باید زمینه رشد اخلاقی، اعتقادی و انسانی آنان را فراهم کنند. بی‌توجهی والدین به تربیت نسل آینده می‌تواند آسیب‌های جدی برای خانواده و جامعه به همراه داشته باشد.

امام جمعه لیلان با هشدار نسبت به آثار مصرف مشروبات الکلی بر فرد و خانواده، گفت: عقل مهم‌ترین وجه تمایز انسان از حیوان است و انسان نباید با رفتارهایی که عقل و اراده او را تضعیف می‌کند، این سرمایه الهی را از بین ببرد.

هفته دولت؛ فرصتی برای تبیین خدمات و الگوی خدمتگزاری

راثی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، این مناسبت را گرامی داشت و گفت: ملت ایران برای حفظ نظام و انقلاب هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است و شخصیت‌هایی همچون شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی نمونه‌هایی از خدمتگزاری صادقانه و خالصانه به مردم بودند.

وی افزود: دولت و دولتمردان باید با الگو قرار دادن روحیه خدمتگزاری شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، تمام توان خود را برای حل مشکلات مردم، ارتقای کشور و خدمت خالصانه به ملت به کار گیرند.

امام جمعه لیلان همچنین سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) را تسلیت گفت و بر ضرورت پایبندی به سیره و معارف اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

دشمن پس از شکست در میدان نظامی به دنبال ایجاد تفرقه است

راثی با اشاره به تحولات اخیر و آنچه شکست دشمن در برابر جمهوری اسلامی ایران خواند، اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تلاش می‌کند از طریق ایجاد اختلاف، تفرقه، نفوذ و جنگ روانی به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند مقاومت را در برابر رفاه و زندگی قرار دهند، گفت: دشمن با طرح دوگانه‌هایی مانند «جنگ یا زندگی» می‌خواهد این تصور را در جامعه ایجاد کند که برای دستیابی به رفاه باید از مقاومت دست کشید، در حالی که عزت و پیشرفت واقعی کشور با حفظ استقلال و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان محقق می‌شود.

امام جمعه لیلان با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره تمایل اکثریت مردم به مذاکره مستقیم با آمریکا، ادامه داد: اگر چنین ادعاهایی مطرح می‌شود باید بر اساس نظرسنجی‌های معتبر و مستند باشد. ملت ایران جنگ‌طلب نیست، بلکه در برابر تجاوز و تهدید از خود دفاع می‌کند.

وی افزود: به گفته راثی، سابقه رفتار آمریکا نشان داده است که این کشور به تعهدات خود پایبند نبوده و پس از توافق نیز مسیر خصومت و فشار را ادامه داده است؛ بنابراین سخن گفتن از صلح بدون تضمین حقوق و منافع ملت ایران، نمی‌تواند به معنای صلح واقعی باشد.

راثی تأکید کرد: راه عزت و رفاه واقعی ملت ایران از مسیر مقاومت، حفظ استقلال و ایستادگی در برابر زورگویی می‌گذرد و این مسیر با روحیه حسینی ملت ایران پیوند دارد.

وی در پایان با دعا برای توفیق مردم در مسیر ایمان و تقوا، گفت: جامعه اسلامی باید با بازگشت به قرآن، تقویت اخلاق، توجه به تربیت نسل آینده و عمل به دستورات الهی، زمینه رشد معنوی و اجتماعی خود را فراهم کند.