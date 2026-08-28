مسئولان نباید راوی ضعف، ناتوانی و ناامیدی در جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی عالی در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم بهترین توشه انسان را تقوا معرفی کرده و امیرالمؤمنین(ع) نیز فرموده است «التُّقی رَئیسُ الأَخلاقِ»؛ یعنی تقوا سرآمد همه فضائل اخلاقی است.
وی با اشاره به میلاد پیامبر اکرم(ص) افزود: پس از وجود مقدس خداوند، در میان همه مخلوقات زمینی و ملکوتی، موجودی شریفتر از وجود مقدس پیامبر اکرم(ص) نیست و خداوند در قرآن کریم آن حضرت را به عنوان اسوه و الگوی حسنه معرفی کرده است.
امام جمعه موقت تبریز ادامه داد: خداوند میفرماید «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»؛ آنچه پیامبر برای مردم آورده باید مورد پذیرش و عمل قرار گیرد و از آنچه نهی کرده باید پرهیز کرد.
وی با اشاره به توصیف پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم گفت: خداوند متعال درباره رسول گرامی اسلام(ص) میفرماید «وَ إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ» و این تعبیر نشاندهنده جایگاه والای اخلاقی و معنوی پیامبر اکرم(ص) است.
پیامبر(ص) از هواپرستی و آرزوهای طولانی برای امت خود نگران بود
حجتالاسلام عالی با اشاره به برخی نگرانیهای پیامبر اکرم(ص) درباره آینده امت اسلامی، اظهار کرد: رسول خدا(ص) فرمودند «إنّ أخوف ما أخاف علی أمتی الهوی و طول الأمل»؛ بیشترین چیزی که از آن برای امت خود بیم دارم، هواپرستی و آرزوهای طولانی است.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) درباره هواپرستی میفرماید «فإنه یصدّ عن الحق»؛ یعنی تسلط خواستههای نفسانی بر انسان او را از حق بازمیدارد.
امام جمعه موقت تبریز ادامه داد: بسیاری از انسانها به دلیل تمایلات نفسانی خود در برابر حق میایستند و بهانههایی مانند اینکه «از فلان شخص خوشم نمیآید» یا «این موضوع به دلم نمینشیند» مطرح میکنند؛ در حالی که این همان هواپرستی است که انسان را از مسیر حق دور میکند.
وی با بیان اینکه اصل امید و آرزو در زندگی مذموم نیست، گفت: آنچه پیامبر(ص) نسبت به آن هشدار داده، آرزوهای طولانی و بیپایانی است که انسان را گرفتار خیالپردازی و غفلت از مرگ و آخرت میکند. عمر انسان کوتاه و توان او محدود است و همه امور نیز در اختیار انسان نیست؛ بنابراین نباید به آرزوهای دستنیافتنی دل بست.
لغزش عالمان و منافقان زبانباز از نگرانیهای جدی پیامبر(ص) بود
حجتالاسلام عالی با اشاره به دیگر هشدارهای پیامبر اکرم(ص) درباره آینده امت اسلامی بیان کرد: یکی از نگرانیهای پیامبر، «زَلَّةُ العالِم» یا لغزش عالم است؛ زیرا گاهی یک فرد عادی دچار خطا میشود، اما لغزش فردی که در جایگاه علم و خواص جامعه قرار دارد، میتواند آثار بسیار گستردهای داشته باشد.
وی افزود: در جهان اسلام نمونههای متعددی از این مسئله وجود داشته و فتواهای برخی مفتیها در جریانهای تکفیری و داعش موجب ریخته شدن خونهای بیگناه بسیاری شده است.
امام جمعه موقت تبریز با اشاره به تحولات اخیر و جنگهای ۱۲ روزه و رمضان اظهار کرد: امروز نیز شاهد افرادی در لباس روحانیت هستیم که با نگاههای سکولار و غربگرا، برخلاف سنت پیامبر و قرآن، مردم را به تسلیم دعوت میکنند و این همان مصداق «زلة العالم» است.
وی همچنین با استناد به روایت دیگری از پیامبر اکرم(ص) گفت: رسول خدا(ص) فرمودند «إنّ أخوف ما أخاف علی أمتی کلّ منافقٍ علیمِ اللسان»؛ از منافق زبانبازی که توان سخنوری دارد، بر امت خود بیمناکم.
حجتالاسلام عالی خاطرنشان کرد: در طول تاریخ اسلام، منافقان ضربات سنگینی به جامعه اسلامی وارد کردهاند؛ زیرا دشمن آشکار، موضع و جبهه مشخصی دارد، اما منافق ظاهر خود را همراه جامعه نشان میدهد و در باطن در مسیر دشمن حرکت میکند.
وی ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) نیز درباره منافقان هشدار داده است که آنان در سخن گفتن گویی برای هر دردی درمانی دارند، اما خودشان دردی بیدرمان هستند؛ چرا که به آنچه میگویند باور ندارند و با سخنان خود به دنبال فریب جامعه هستند.
تقوا، منشأ بصیرت و تشخیص حق از باطل است
امام جمعه موقت تبریز در خطبه دوم نماز جمعه نیز با تأکید بر اهمیت تقوا اظهار کرد: تقوا عامل بصیرت انسان است و خداوند متعال میفرماید «إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا»؛ اگر تقوای الهی پیشه کنید، خداوند برای شما قدرت تشخیص حق از باطل قرار میدهد.
وی با توضیح مفهوم «فرقان» گفت: فرقان چیزی است که میان حق و باطل جدایی ایجاد میکند و آن همان نور تقواست.
حجتالاسلام عالی افزود: بصر مربوط به چشم سر و دیدن ظواهر عالم مادی است، اما بصیرت مربوط به چشم دل و درک حقایق است و این بصیرت در سایه تقوای الهی به دست میآید.
وی با تأکید بر اهمیت تقوا برای جوانان حقطلب و معنویتجو اظهار کرد: هیچ امری بالاتر از تقوا وجود ندارد و اگر چیزی بالاتر از آن بود، خداوند در قرآن کریم بیان میفرمود. هر کس به دنبال معنویت، نورانیت، عرفان و سیر و سلوک است، راه آن تقوای الهی است.
محور وحدت در جامعه اسلامی، ولایت است
امام جمعه موقت تبریز با اشاره به موضوع انسجام ملی و اتحاد مقدس گفت: در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، شهادت رهبر شهید و فرماندهان و همچنین تحولات مربوط به مذاکرات و تفاهمنامهها، سخنان مختلفی مطرح میشود که باید با معیار قرآن و دین سنجیده شود.
وی افزود: برخی افراد از مفاهیمی مانند وحدت، اتحاد مقدس و انسجام ملی سخن میگویند، اما باید دید معیار واقعی وحدت چیست. قرآن کریم میفرماید «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»؛ بنابراین محور وحدت، حبلالله است.
حجتالاسلام عالی تصریح کرد: در جامعه اسلامی، محور وحدت ولی امر جامعه است. هر وحدتی که منهای ولی امر باشد، وحدت واقعی نیست و میتواند به انحراف و گمراهی منجر شود.
وی با اشاره به آیه اطاعت از خدا، رسول و اولیالامر گفت: جان تفکر شیعه ولایت است و اگر ولایت را از تفکر شیعی حذف کنیم، دیگر حقیقت تشیع باقی نمیماند.
امام جمعه موقت تبریز با استناد به آیات ۴۵ تا ۴۷ سوره انفال اظهار کرد: قرآن در میدان جنگ دستوراتی مانند ایستادگی، یاد خدا، اطاعت از خدا و رسول و پرهیز از نزاع را مطرح میکند و نتیجه نزاع را شکست و از بین رفتن قدرت جامعه میداند. بنابراین در شرایط حساس باید گوش و چشم جامعه به ولی امر باشد.
مسئولان نباید راوی ضعف و ناامیدی باشند
حجتالاسلام عالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت، از تلاشهای دولت و کارگزاران نظام تقدیر کرد و گفت: توصیه من به رئیس دولت، وزرا و همه کارگزاران نظام اسلامی این است که منشور فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره هفته دولت را از ابتدا تاکنون مطالعه کنند.
وی افزود: اگر مسئولان به دنبال التزام عملی هستند، باید فرمایشات رهبر انقلاب را در عمل اجرا کنند؛ چرا که این توصیهها برای رفع مشکلات کشور راهگشاست.
امام جمعه موقت تبریز یکی از مهمترین توصیهها را پرهیز مسئولان از بیان ضعف و ناتوانی دانست و اظهار کرد: در دولت نباید راوی ضعف، ناتوانی و ناامیدی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: سخنان مسئولان عالیرتبه و تصمیمسازان توسط رسانهها و حتی دشمنان رصد میشود. وقتی دشمن از سخنان یک مسئول پالس ضعف دریافت کند که کشور نمیتواند کاری انجام دهد، این مسئله دشمن را جسور و در جبهه خودی نیز موجب سستی و یأس میشود.
حجتالاسلام عالی با اشاره به توصیه «تفکر ثم تکلم» گفت: مسئول نظام اسلامی باید حسابشده، سنجیده و گزیده سخن بگوید و بداند سخنان انسان ثبت میشود و در پیشگاه الهی مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
معیشت مردم باید اولویت نخست دولت باشد
وی اقتصاد و معیشت مردم را از اولویتهای اصلی کشور دانست و تأکید کرد: دولت باید جلوی گرانسازیهای زائد و بعضاً عمدی را بگیرد.
امام جمعه موقت تبریز افزود: کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و دشمن نیز همچنان تهدید میکند؛ بنابراین دولت نباید مسائل فرعی و جزئی را به مسائل اصلی کشور تبدیل کند.
وی تصریح کرد: موضوعاتی مانند گواهینامه موتورسیکلت بانوان یا مسدود شدن یک سایت، مسئله اصلی زندگی مردم نیست؛ آنچه برای مردم اهمیت دارد، نان، معیشت، اقتصاد و رفع مشکلات زندگی است.
حجتالاسلام عالی خطاب به مسئولان گفت: فرصت خدمت را قدر بدانید؛ اگر با نیت خالص خدمت کنید، خدمت شما جهاد و دارای ثواب مضاعف است، اما اگر نیتها خالص نباشد، مسئولیت و تبعات آن نیز سنگینتر خواهد بود.
«صلح شرافتمندانه» نباید به نسخه تسلیم تبدیل شود
امام جمعه موقت تبریز در ادامه با انتقاد از برخی مواضع درباره مذاکرات و تفاهمنامهها اظهار کرد: پس از حوادث اخیر، عدهای تحت عنوان «صلح شرافتمندانه» سخن میگویند، در حالی که آنچه مطرح میکنند نه صلح است و نه شرافتمندانه، بلکه نسخه تسلیم است.
وی افزود: قابل تأملتر اینکه برخی مسئولان رسمی نیز چنین ادبیاتی را مطرح میکنند و نیروهای انقلابی، مردم حاضر در میدان و کسانی را که سالها در دفاع مقدس و سوریه ایستادگی کردهاند، «جنگطلب» مینامند.
حجتالاسلام عالی با اشاره به استناد برخی افراد به آیات صلح و همچنین صلح امام حسن(ع) و صلح حدیبیه گفت: باید وجدان خود را قاضی کنیم و ببینیم آیا شرایط امروز واقعاً مانند شرایط صلح امام حسن(ع) یا صلح حدیبیه است؟
وی ادامه داد: در شرایطی که جمهوری اسلامی در حال مذاکره بوده و طرف مقابل حمله کرده، سپس دوباره مذاکره و بار دیگر حمله کرده و رهبر و فرماندهان را به شهادت رسانده و به جنوب حمله کرده است، آیا میتوان این رفتار را صلحطلبی دانست؟
سابقه آمریکا نشان میدهد نباید دشمن را فراموش کرد
امام جمعه موقت تبریز با تأکید بر ضرورت دشمنشناسی و بصیرت گفت: از سال ۱۳۵۸ تاکنون بارها با آمریکا مذاکره شده است؛ از دولت موقت و بیانیه الجزایر گرفته تا مذاکرات مربوط به آزادی گروگانها در لبنان و دوره اصلاحات، اما نتیجه این روند در مقاطعی چیزی جز فشار و دشمنی بیشتر نبوده است.
وی افزود: در نهایت جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا «محور شرارت» نامیده شد و برجام نیز با توجه به خسارتهای واردشده، از سوی رهبر معظم انقلاب «خسارت محض» توصیف شد.
حجتالاسلام عالی با طرح این پرسش که چگونه با چنین سابقهای از صلح سخن گفته میشود، اظهار کرد: نباید نیروهای انقلابی را به دلیل ایستادگی و دفاع از کشور جنگطلب نامید.
حضور مردم در میدان، عامل بازدارندگی در برابر دشمن است
وی با اشاره به حضور مردم در صحنه تأکید کرد: آنچه دشمن از آن واهمه دارد، حضور مردم در کف خیابان، پرچمها و ایستادگی ملت است.
امام جمعه موقت تبریز افزود: این حضور و ایستادگی یک ارزش بزرگ است و دشمن از همین جهاد و حضور مردم هراس دارد. فضاسازیها و تهمتهای جنگطلبی نیز با هدف ایجاد آشوب و شکستن روحیه مقاومت مردم صورت میگیرد.
حجتالاسلام عالی با بیان اینکه امروز کشور درگیر جنگ ترکیبی است، گفت: فشارهای اقتصادی و محاصره اقتصادی با هدف شکستن تابآوری مردم انجام میشود.
وی ادامه داد: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با وجود سختیهای فراوان و حتی کمبود نان ایستادگی کرد و امروز نیز نباید اجازه داد دشمن آستانه تحمل و تابآوری مردم را بشکند.
امام جمعه موقت تبریز در پایان خاطرنشان کرد: اگر میدان از حضور مردم خالی شود، دشمنان و آدمکشها فرصت پیدا خواهند کرد، اما ملت ایران مردمی ثابتقدم، شجاع و بصیر هستند و در مسیر ولایت و رهبری حرکت خواهند کرد.
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