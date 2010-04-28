به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد: طرح تولید بیو ایمپلنت های قلبی و عروقی از روز جمعه 10 اردیبهشت ماه جاری با حضور مقامات عالی رتبه کشور در جزیره کیش به بهره برداری می رسد.

با بهره برداری از طرح تولید بیوایمپلنت های قلبی و عروقی در شرکت همانند ساز بافت کیش، امکان تولید دریچه های قلب در موقعیت آئورت و پولمونر، میترال، کاندوئی عروق بزرگ، ورید، پچ پریکارد و عروق جهت اعمال جراحی مادر زادی و ترمیم ضایعات عروقی و بافت عضله قلب با منشاء سلولهای عضلانی محیطی و سلولهای بنیادی غیر جنینی فراهم می‌شود. میزان ظرفیت تولید این طرح دو هزار و 140 عدد دریچه قلبی و عروقی است.

تکنولوژی بیوایمپلنت ها که در حال حاضر فناوری آن در کشور بومی سازی شده است پیش از این منحصرا در اختیار امریکا قرار داشته و شرکتهای اروپایی تولید کننده این محصولات تحت لیسانس شرکت امریکایی اصلی فعال هستند. امروزه بیماریهای قلبی و عروقی از اصلی ترین عوامل مرگ و میر در سراسر جهان شناخته شده اند و در این میان ایران هم با جمعیت بیش از 70 میلیون نفر به صورت بالقوه نیازمند مقدار قابل توجهی از فرآورده های بیو ایمپلنت ها است.

در حال حاضر نمونه خارجی این محصول حدود 7 هزار دلار قیمت دارد که قیمت مشابه ایرانی آن دو هزار و 800 دلار در سطح جهانی به فروش می رسد. تکنولوژی تولید بیوایمپلنت های مختلف دارای زمینه اشتراک بسیاری است و با سرمایه گذاری جزئی نسبت به پروژه تولید بیو ایمپلنت های استخوانی در شرکت همانند ساز بافت امکان راه اندازی تولید بیو ایمپلنت های دیگر میسر خواهد بود.

شرکت گسترش صنعت علوم زیستی وابسته به سازمان گسترش به میزان 45 درصد در طرح تولید بیو ایمپلنت ها با بخش خصوصی مشارکت دارد.