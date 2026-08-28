به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در حاشیه بازدید از عملیات بازسازی و بهسازی پل‌های آسیب دیده غرب بندرعباس اظهار کرد: پل گچین یا گریوه که در جریان حملات آمریکا آسیب دیده بود، با تلاش پیمانکار و عوامل اجرایی وارد مرحله پایانی بازسازی شده است.

وی افزود: عملیات بتن‌ریزی و عمل‌آوری بتن این پل به پایان رسیده و در حال حاضر عملیات پریم‌کت و اجرای آسفالت در حال انجام است که پیش‌بینی می‌شود آسفالت پل طی امروز به پایان برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: پس از اجرای آسفالت، عملیات تکمیل گادریل و هم‌فلاش‌های پل نیز طی چند روز آینده انجام خواهد شد و برآورد ما این است که مجموع عملیات اجرایی پل حداکثر طی چهار روز آینده به پایان برسد.

صادقی‌پور با اشاره به طولانی شدن روند بازسازی برخی پل‌های آسیب‌دیده، گفت: بخشی از زمان مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها به دلیل ضرورت عمل‌آوری بتن است که بر اساس دستورالعمل‌های فنی باید حدود دو هفته زمان برای آن در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: در این مدت امکان اجرای برخی مراحل بعدی وجود ندارد و باید زمان فنی لازم سپری شود تا بتن به مقاومت مورد نیاز برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تأکید کرد: هدف از اجرای عملیات بازسازی، انجام کار با کیفیت و رعایت کامل الزامات فنی است تا از نظر ایمنی، پایداری و استحکام سازه در آینده مشکلی ایجاد نشود.

صادقی‌پور خاطرنشان کرد: بنابراین بخشی از زمان‌بر بودن عملیات بازسازی پل‌ها به فرآیند عمل‌آوری بتن مربوط می‌شود و رعایت این دوره برای تضمین کیفیت و ایمنی سازه ضروری است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل مراحل باقی‌مانده، پل گچین (گریوه) طی چند روز آینده آماده بهره‌برداری شود.