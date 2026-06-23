به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی حیدری اظهار کرد: محدودیت‌های ترافیکی عاشورای حسینی در بندرعباس از ساعت ۶ صبح تا پایان مراسم اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بندرعباس گفت: این محدودیت از بلوار امام خمینی (ره)، محدوده حرم سید مظفر تا چهار راه مطهری است.

سرهنگ حیدری افزود: همچنین از میدان شهدا تا چهارراه ۱۷ شهریور، خیابان خبرنگار، چهار راه مرادی تا فلکه برق نیز محدودیت ترافیکی اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بندرعباس گفت: در شام غریبان نیز بعد از نماز مغرب و عشاء از محدوده پل خواجو تا گلزار شهدا محدودیت ترافیکی اعمال می‌شود.

سرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: مراسم تاسوعای حسینی در بوستان غدیر بندرعباس، زیر پرچم برگزار می‌شود و در این مسیر محدودیت ترافیکی اعمال نمی‌شود، اما همکاران مستقر روانسازی خودروهای عبوری را بر عهده دارند.

وی گفت: در روز تاسوعا و عاشورای حسینی ۲۴ گروه خودرویی، موتوری و پیاده، کار نظارت بر روان سازی ترافیک را بر عهده دارند.