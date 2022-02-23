به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در نخستین روز از این گردهمایی در بخش افتتاحیه که با سخنان سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علی دارابی معاون میراث‌فرهنگی کشور، مصیب امیری رئیس پژوهشگاه و جبرئیل نوکنده رئیس موزه ملی ایران همراه خواهد بود محمد مرتضایی رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مرکز می‌پردازد.

در ادامه برنامه‌های روز نخست گردهمایی، گزارش کاوش هیئت مشترک باستان‌شناسی تپه چالتاسیان شهرستان پیشوا تهران، پژوهش‌های باستان‌شناختی ایران و روسیه در نارین قلعه میبد، کاوش شهر تاریخی استرآباد محله سرچشمه گرگان، بررسی شناسایی اشکت‌آهوو محوطه‌های بازکوه گاوبست شهرستان بستک هرمزگان در قالب نشست تخصصی ارائه می‌شود.

لایه‌نگاری الله‌قلی تپه سی‌لیلان آذربایجان شرقی، هشتمین فصل کاوش محوطه ریوی دشت سملقان خراسان شمالی، کاوش محوطه معصوم‌زاده بجنورد خراسان شمالی، بررسی شناسایی شهرستان‌های جوین و جغتای خراسان رضوی، لایه‌نگاری محوطه رم رمه دشت مهران ایلام، کاوش تپه کوزه‌چی زنجان، کاوش مجموعه دستکند زیرزمینی پاقپان کاشان اصفهان، بررسی شناسایی بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود منطقه چادگان اصفهان از دیگر پروژه‌هایی است که توسط باستان‌شناسان در این روز بررسی می‌شود.

در دومین روز از گردهمایی، باستان‌شناسان به ارائه آخرین یافته‌هایشان در محوطه نوسنگی توق تپه دشت نکا مازندران، دومین فصل کاوش باستان‌شناسی گورستان شهنه پشته شهرستان بابل مازندران، دهمین فصل کاوش‌های باستان‌شناسی مشترک ایرانی ایتالیایی در تل‌آجری پارسه فارس، بررسی شناسایی محوطه پارینه سنگی میانی چند درخت جزیره هرمز هرمزگان، دومین فصل کاوش باستان‌شناسی گردآشوان در عصر مس و سنگ جدید آذربایجان غربی، ششمین فصل کاوش محوطه لیارسنگ بن گیلان، کاوش بنای زیج منیژه انزل سرپل ذهاب کرمانشاه، فصل نخست کاوش آتشکده فردقان فراهان استان مرکزی می‌پردازند.

کاوش نجات‌بخشی محوطه قره‌بولاق مشکین شهر اردبیل، کاوش نجات‌بخشی محوطه‌های بلاچاک ۱ و ۳ آذربایجان غربی، دومین فصل مطالعات باستان‌شناسی محوطه ویرانشهر خراسان شمالی، بررسی شناسایی باستان‌شناسی شهرستان فهرج کرمان، کاوش مجموعه کاخ‌های شماره ۲، ۳ و حصار بیرونی چغازنبیل خوزستان، فصل نخست کاوش سد هخامنشی دیدگان فارس، بررسی و شناسایی باستان‌شناسی محدوده نفت‌خانه سومار قصر شیرین کرمانشاه و بررسی شناسایی باستان‌شناسی سد هرات فارس از دیگر گزارش‌هایی است که در این روز ارائه می‌شود.

در روز سوم و آخر، گزارش‌هایی از دومین فصل کاوش محوطه گبری مود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی، کاوش ضلع شرقی مسجد جامع ارومیه آذربایجان غربی، بررسی شناسایی بخش مرکزی شهرستان راور کرمان، بررسی شناسایی مسیر خط لوله انتقال گاز از سه راهی دشتک به زابل سیستان و بلوچستان، پنجنین فصل گمانه‌زنی به منظور مکان‌یابی معبد لائودیسه نهاوند همدان، بررسی‌های باستان‌شناختی دشت سیستان به منظور شناسایی شواهد بیشتری از تمدن خراسان بزرگ، بررسی شناسایی محوطه‌های پارینه سنگی شهرستان فردوس خراسان جنوبی، بررسی شناسایی باستان‌شناختی دشت‌های جنوبی تالاب گاوخونی اصفهان، پژوهشی بر مجموعه آجرهای لعابدار بوکان استردادی از کشور سوئیس در موزه ملی ایران، روایتی نو از گورستان قیطریه: پژوهشی بر سازمان تولید سفال، پژوهشی در عنوان جعل و تقلب در آثار تاریخی، فرهنگی و هنری و پژوهشی بر گچبری‌های مخزن منفی یک موزه ملی ایران توسط باستان‌شناسان و سرپرستان هیئت‌ها به بحث نهاده می‌شود.