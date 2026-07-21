افتتاح ۱۲ پروژه تأمین اجتماعی و تشریح مدیریت رفاهی در دوران جنگ

به گزارش خبرنگار مهر احمد میدری روز سه‌شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های زیرساختی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در شرایطی که کارها به‌صورت روان انجام می‌شود، شاید مردم متوجه زحمات انجام‌شده نشوند، همان‌طور که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز به اعتراف منتقدان دولت، امور کشور به‌گونه‌ای پیش رفت که مردم جز آسیب‌ها و غم‌های بزرگی که بر اثر شهادت رهبر، فرماندهان و مردم بی‌گناه بر جای ماند، در حوزه تأمین کالاهای اساسی و پرداخت حقوق با مشکل جدی مواجه نشدند.

وی افزود: اگرچه در حوزه اقتصادی با افزایش تورم مواجه هستیم، اما این مسئله تنها مختص ایران نیست و در شرایط جنگی در بسیاری از کشورهای دنیا تورم افزایش پیدا می‌کند؛ البته کشور ما از سال ۱۳۸۹ با تورم‌های شدید مواجه بوده و طی دو سال آغاز فعالیت دولت چهاردهم نیز متأسفانه فشارهای اقتصادی افزایش یافته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در جریان جنگ، کشور در یک محاصره اقتصادی قرار گرفت، اما این محاصره موجب نشد مردم در تأمین کالاهای اساسی خود با مشکل مواجه شوند و شرایط عادی خدمت‌رسانی در بیمارستان‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها مختل شود. میدری گفت: شاید تنها در حوزه مدارس شاهد تعطیلی رسمی بودیم که البته هزینه‌های پنهانی را به جامعه تحمیل کرد و موضوعی مستقل است، اما در سایر بخش‌ها به‌ندرت شاهد تعطیلی بودیم و حتی در برخی حوزه‌ها مانند بیمارستان‌ها، ارائه خدمات افزایش یافت و همکاران ما در سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و سایر بخش‌ها با تلاش بیشتری به مردم خدمت کردند.

وی با اشاره به تأثیرات شرایط جنگی بر بازار کار اظهار کرد: در همه جای دنیا تأمین منابع مالی در شرایط جنگی با افزایش بیکاری همراه می‌شود و در ایران نیز تعداد افرادی که برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کردند، افزایش یافت. وزیر تعاون افزود: البته بخشی از افرادی که به هر دلیل شغل خود را از دست دادند، برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه نکردند و وارد بخش غیررسمی اقتصاد شدند که این مسئله کار سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و دولت را دشوارتر می‌کند. میدری ادامه داد: با وجود این دشواری‌ها، بخش مهمی از مشکلات با تلاش و افزایش خدمات همکاران دستگاه‌های مختلف جبران شده است، هرچند مسائلی مانند تورم وجود دارد که شاید در شرایط جنگی قابل اجتناب نباشد.

وی با اشاره به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، گفت: یکی از این اقدامات تمرکز اطلاعات و ایجاد شعب واحد است و انتظار می‌رود همانند آنچه در نظام بانکی وجود دارد تا بیمه‌شده بتواند خدمات خود را بدون محدودیت‌های فعلی دریافت کند. میدری همچنین بر ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم، اتصال سامانه‌های تأمین اجتماعی و مالیات و همچنین تعیین ضریب پیمان در زمان انعقاد قرارداد است که می‌تواند به شفافیت و کاهش اختلافات کمک کند. وی درباره اصلاحات مربوط به پایداری صندوق‌های بازنشستگی نیز اظهار کرد: اصلاحات مربوط به پایداری صندوق‌ها در حوزه‌های مختلف مطرح شده و اجرای بسیاری از آنها نیازمند همکاری و همراهی کارگران و کارفرمایان است. وزیر تعاون تأکید کرد: این اصلاحات، کارهای زمان‌بری هستند و نمی‌توان آنها را با تصمیم‌های شتاب‌زده انجام داد؛ بلکه باید برای آنها توافق و اجماع ایجاد شود تا بتوان این اقدامات را به‌درستی پیش برد و به نتیجه مطلوب رساند.

بر اساس این گزارش، ۱۲ پروژه عمرانی، درمانی و توسعه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در پنج استان کشور به مناسبت هفته تأمین اجتماعی و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهره‌برداری رسید. این پروژه‌ها در استان‌های خوزستان، ایلام، گیلان، اصفهان و مرکزی و در مجموع ۱۰ شهرستان اجرا شده و با هدف توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات سازمان تأمین اجتماعی به بهره‌برداری رسیدند. در استان خوزستان چهار پروژه شامل خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن ۳۲ اسلایس بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) اهواز، خرید و نصب دستگاه سنجش تراکم استخوان بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) اهواز، راه‌اندازی دستگاه رادیولوژی دیجیتال در درمانگاه چهارم خرداد دزفول و بازسازی بخش رادیولوژی و نصب دستگاه دیجیتال پانورکس درمانگاه شوش افتتاح شد. در استان ایلام نیز پروژه مشترک اداره‌کل و مدیریت درمان و اسناد پزشکی و ساختمان شعبه ملکشاهی به بهره‌برداری رسید. همچنین پروژه شعبه یک رشت در استان گیلان افتتاح شد. در استان اصفهان نیز دو پروژه شامل برنامه عملیاتی ارتقای خدمات هلثینگ بیمارستان شریعتی و برنامه عملیاتی ارتقای خدمات هلثینگ بیمارستان غرضی در فهرست طرح‌های آماده بهره‌برداری قرار گرفت. در استان مرکزی نیز سه پروژه شامل بهره‌برداری از بخش NICU و توسعه ۲ اتاق عمل بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا(س) نجف‌آباد، درمانگاه بیمارستان دکتر چمران ساوه و درمانگاه بیمارستان شازند افتتاح شد. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، مجموع زیربنای این پروژه‌ها ۲ هزار و ۳۸۹ مترمربع و مجموع ارزش ریالی آنها یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. این پروژه‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های درمانی، تجهیز مراکز درمانی و ارتقای سطح خدمات ارائه‌شده به بیمه‌شدگان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده است.