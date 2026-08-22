به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب کیت پی آر پی مناسب یکی از تصمیمهای مهم هر پزشک و کلینیک فعال در حوزه زیبایی و ترمیم است؛ چون کیفیت کیت مستقیماً روی غلظت پلاکت، نتیجه درمان و رضایت مراجعهکننده اثر میگذارد. در این راهنما به زبان کاربردی توضیح میدهیم که کیت پی آر پی چیست، انواع آن کدام است، هنگام خرید به چه نکاتی دقت کنیم و چطور تامین پایدار و ارسال سراسری را مدیریت کنیم.
کیت پی آر پی چیست و در بدن چه میکند؟
پی آر پی مخفف Platelet-Rich Plasma به معنای پلاسمای غنی از پلاکت است. در این روش مقدار کمی از خون خود فرد گرفته میشود و داخل دستگاه سانتریفیوژ قرار میگیرد. سانتریفیوژ با چرخش سریع، اجزای خون را بر اساس وزن جدا میکند و لایهای که غلظت بالای پلاکت دارد، جمعآوری و به ناحیه هدف تزریق میشود.
پلاکتها فقط عامل انعقاد خون نیستند؛ آنها حاوی فاکتورهای رشد هستند که فرآیند ترمیم بافت را تحریک میکنند. وقتی این پلاسمای غنی به پوست، فولیکول مو یا مفصل تزریق میشود، به بدن سیگنال بازسازی میدهد. به همین دلیل پی آر پی هم در زیبایی و جوانسازی پوست، هم در درمان ریزش مو و هم در برخی مشکلات ارتوپدی کاربرد دارد.
کیت پی آر پی همان لوله استریل تخصصی است که این جداسازی را ممکن میکند. بدون کیت استاندارد، جداسازی دقیق پلاکت انجام نمیشود و کیفیت پلاسمای نهایی افت میکند. پس کیت را باید قلب مصرفی این درمان دانست، نه یک قطعه جانبی.
انواع کیت پی آر پی کدام است؟
کیتها از چند جهت با هم تفاوت دارند و شناخت این تفاوتها به انتخاب درست کمک میکند:
کیتهای PRP بر اساس ژل به دو نوع ژلدار و بدون ژل تقسیم میشوند. کیتهای ژلدار جداسازی پلاسما و گلبولهای قرمز را دقیقتر میکنند. از نظر ماده ضدانعقاد، کیتها میتوانند حاوی سدیم سیترات یا مواد مشابه باشند که از لخته شدن خون جلوگیری میکنند. همچنین کیتها در حجمهای مختلف تولید میشوند و بر اساس میزان خون مورد نیاز انتخاب میشوند. از نظر کاربرد نیز برای پوست، مو و مفاصل طراحی شدهاند.
چرا کیفیت کیت روی نتیجه درمان اثر مستقیم دارد؟
فرض کنید دو کلینیک یک پروتکل یکسان را روی دو بیمار مشابه اجرا میکنند، اما یکی از کیت باکیفیت و دیگری از کیت نامرغوب استفاده میکند. نتیجه این دو یکسان نخواهد بود و دلیلش چند نکته فنی است:
اول، غلظت نهایی پلاکت. کیت باکیفیت با طراحی درست لوله و ماده ضدانعقاد مناسب، غلظت پلاکت را به چند برابر مقدار اولیه میرساند. کیت ضعیف ممکن است این غلظت را تامین نکند و اثر درمان کم شود.
دوم، استریل بودن و ایمنی. محصولی که مستقیم با خون بیمار در تماس است، کوچکترین آلودگیاش میتواند به عفونت منجر شود. کیت باکیفیت فرآیند تولید استریل و بستهبندی سالم دارد.
به همین دلیل، خرید کیت PRP نباید صرفاً بر اساس ارزانترین گزینه انجام شود؛ ارزانترین کیت اگر نتیجه ضعیف بدهد، در واقع گرانترین انتخاب است چون اعتبار کلینیک را خرج میکند.
هنگام خرید کیت پی آر پی به چه نکاتی دقت کنیم؟
قبل از ثبت سفارش، این هفت مورد را بررسی کنید:
مجوز رسمی: کیت باید از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت مجوز داشته باشد.
بستهبندی استریل و سالم: هر لوله باید در بستهبندی دستنخورده و بدون آسیب باشد.
تاریخ انقضای معتبر: کیت تاریخ گذشته را به هیچ قیمتی نخرید.
برند و کشور سازنده مشخص: فروشنده باید شفاف بگوید کیت از چه برند و کشوری است.
سازگاری با سانتریفیوژ: نوع و سایز لوله باید با دستگاه کلینیک شما بخواند.
ماده ضدانعقاد مناسب: متناسب با پروتکل درمانی شما باشد.
طرز استفاده از کیت پی آر پی در یک نگاه
هرچند اجرای این روش تخصصی است، آشنایی با مراحل کلی به پزشکان تازهکار و پرسنل کلینیک کمک میکند:
خونگیری از بیمار به میزان تعیینشده در پروتکل
انتقال خون به داخل کیت پی آر پی
قرار دادن کیت در دستگاه سانتریفیوژ با دور و زمان مشخص
جداسازی لایه پلاسمای غنی از پلاکت
جمعآوری پلاسما با تکنیک استریل
تزریق به ناحیه هدف بر اساس پروتکل درمان
چرا تامین پایدار به اندازه خود کیت اهمیت دارد؟
کلینیک فعال در حوزه زیبایی و ترمیم، مصرف ماهانه مشخصی از کیت دارد. کمبود ناگهانی یعنی نوبتهای رزروشده کنسل میشود، مراجعهکننده ناراضی میشود و درآمد از دست میرود. برای همین تامین پایدار یک دغدغه واقعی مدیریتی است، نه فقط یک موضوع خرید.
خرید عمده یکی از راههای کنترل این ریسک است. کیت PRP عمده به کلینیک اجازه میدهد انبار خود را برای چند ماه تامین کند و از نوسانات موجودی بازار مصون بماند. مزیت دیگر، ثبات کیفیت است؛ وقتی همه کیتها از یک بچ و یک برند باشند، نتایج درمان یکدست میماند.
نقش ارسال سراسری در تامین کلینیکهای شهرستان
بخش زیادی از پزشکان و کلینیکها خارج از تهران فعالیت میکنند و دسترسی محلی به تامینکننده معتبر برایشان محدود است. اینجاست که خرید اینترنتی با ارسال به سراسر کشور، مسئله را حل میکند. کلینیک در هر نقطه کشور میتواند بدون واسطه، کیت اصل را با قیمت مشخص سفارش دهد و درِ کلینیک تحویل بگیرد.
مزیت این مدل برای پزشک شهرستانی چند چیز است: حذف واسطههای محلی که قیمت را بالا میبرند، دسترسی به تنوع بیشتر برند، امکان مقایسه دقیق مشخصات قبل از خرید، و اطمینان از اصالت کالا به شرط خرید از فروشگاه دارای مجوز.
اطلاع از قیمت و ثبت سفارش
قیمت کیت پی آر پی ثابت نیست و به برند، نوع لوله، حجم و نوسانات ارز بستگی دارد. به همین دلیل به جای اتکا به قیمتهای قدیمی، بهتر است برای اطلاع از قیمت کیت PRP بهروز مستقیم به صفحه محصول مراجعه کنید. فروشگاه تجهیزات پزشکی امید طب با ارسال به سراسر کشور، تامینکننده کیت پی آر پی برای پزشکان و کلینیکهای زیبایی است و برای سفارشهای عمده، قیمت همکاری و امکان دریافت پیشفاکتور دارد. برای مشاوره و استعلام قیمت میتوانید با شماره ۰۲۱۸۲۸۰۲۵۴۷ تماس بگیرید.
وبسایت امید طب : www.omidteb.com
موارد احتیاط و منع مصرف پی آر پی
افراد با اختلالات انعقادی یا مصرف داروهای رقیقکننده خون
بیماران با عفونت فعال در ناحیه هدف
افراد با برخی بیماریهای خونی یا شمارش پلاکت پایین
دوران بارداری و شیردهی بدون تایید پزشک
سوالات متداول
کیت پی آر پی چند بار قابل استفاده است؟ فقط یک بار. هر کیت برای یک بیمار و یک جلسه است و استفاده مجدد به دلیل ریسک آلودگی و عفونت کاملاً ممنوع است.
تفاوت کیت ژلدار و بدون ژل در نتیجه درمان چیست؟ کیت ژلدار به دلیل مرز جداکنندهای که ایجاد میکند، جداسازی تمیزتر و پلاسمای با خلوص بالاتری میدهد. کیت بدون ژل ارزانتر است ولی دقت جداسازی به مهارت اپراتور وابستهتر میشود.
آیا یک کیت با همه دستگاههای سانتریفیوژ سازگار است؟ خیر. سازگاری به سایز و نوع لوله و برنامه دور و زمان دستگاه بستگی دارد. قبل از خرید عمده حتماً سازگاری را با یک نمونه بررسی کنید.
برای کلینیک شهرستان چطور کیت اصل تهیه کنیم؟ از فروشگاه اینترنتی دارای مجوز تجهیزات پزشکی که ارسال سراسری دارد خرید کنید. اصالت را از روی مجوز فروشگاه، بستهبندی استریل و تاریخ انقضای معتبر بسنجید.
چطور مطمئن شویم کیت تقلبی نیست؟ چهار نشانه اصلی: بستهبندی استریل و سالم، تاریخ انقضای معتبر، درج شفاف برند و کشور سازنده، و خرید از فروشگاه معتبر دارای مجوز. قیمت غیرعادی پایین معمولاً هشدار تقلب است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما