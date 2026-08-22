هاشمی نژاد: کشور در سالیان طولانی طعم تلخ تروریسم را چشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جواد هاشمی نژاد دبیر کل بنیاد هابیلیان در مراسم یاد بود و گرامیداشت قربانیان تروریسم، گفت: نزدیک به یک دهه است که ۲۱ آگوست توسط سازمان ملل بعنوان روز جهانی قربانیان تروریست نامگذاری شده است اما واقعیت این است که کشور ما در سالیان طولانی طعم تلخ تروریسم را چشیده است.

وی افزود: از نخستین روز انقلاب اسلامی گروهک‌های مختلف دست به ترورهای مختلف زده‌اند. گروههایی که پس از پاکسازی کشور از لوس وجود آنها دفترهای خود را به کشورهای دیگر منتقل کردند و از آنجا به تخریب و ترور پرداختند.

هاشمی نژاد اظهار کرد: ماجرای هدف قراردادن ایرباس مسافربری توسط امریکا و همچنین تحریم های ظالمانه این کشور نمونه هایی از تروریسم دولتی امریکاست.

هاشمی نژاد افزود : دو جنگ اخیر که در ان مقامات سیاسی و نظامی به شهادت رسیدند هزاران نفر از مردم بی گناه ما و کودکان بویژه در میناب به شهادت رسیدند و زیرساختهای حیاتی یک ملت مورد تخریب قرار گرفت و به جهان نشان داد ناقضان حقوق بشر و جلادان و حامیان تروریسم چه کسانی هستند و البته یاداوری میکنم که نهادهای بین المللی در اینجا نیز نمره قبولی نگرفتند و حتی کشتار کودکان را محکوم نکردند.



وی ادامه داد: یک نمونه عینی بی توجهی این نهادها به حقوق بشر و مرگ انسانها و رفتار سیاسی در قبال آن رفتار دفتر نمایندگی سازمان ملل د قبال برنامه امروز ما است. درحالیکه امروز یک مناسبت جهانی منعلق به سازمان ملل متحد است، علیرغم دعوت از این سازمان در ایران هیچکدام از مدیران و نمایندگان آن در مقام پاسداشت قربانیان ترور در کشور میزبان ماموریت خود حضور نیافتند؛ طبیعتا انتظار عمل از چنین نهادهایی جای خود دارد.



وی گفت: گزارش سال تروریسم طی چندسال اخیر توسط بنیاد هابیلیان تدوین میشود نشان میدهد که چگونه کشورما همچنان قربانی تروریسم مورد حمایت توسط برخی این کشورهاست.



هاشمی نژاد عنوان کرد: تعداد شهیدان و عملیات تروریستی در سال ۱۴۰۴ به نسبت سال قبل کاهش قابل توجهی را نشان میدهد.

وی در پایان گفت: ظرفیت های حقوق بشری قربانیان در ایران در صورت عزم و اراده دستگاههای محتلف میتواند دستاوردهای مختلف و تهاجمی برای کشور داشته باشد.