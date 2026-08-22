انفجار در اتوبوسی در ریف دمشق و محکومیت حمله تل آویو از سوی قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه از انفجار یک بسته انفجاری در اتوبوس حامل نیروهای امنیت داخلی در ریف دمشق و زخمی شدن چندین نفر خبر داد.

طبق این گزارش، بر اثر انفجار بمب در اتوبوس حامل نیروهای جولانی در جاده معرونه به صیدنایا در ریف دمشق شماری زخمی شدند.

هنوز جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

از سوی دیگر وزارت خارجه قطر حمله رژیم صهیونیستی به یک خودرو غیرنظامی در ریف دمشق را به شدت محکوم کرد.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: ما به شدت حمله اسرائیل به خودروی غیرنظامی در استان دمشق را محکوم می‌کنیم. تداوم حملات تل آویو و تداوم نقض حاکمیت کشورهای منطقه از سوی آن، روش خطرناک و تشدید تنش غیرقابل قبول است.

وزارت امور خارجه سوریه نیز با انتشار بیانیه‌ای حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جاده «مزرعه بیت جن» به روستای «بیت جن» در استان ریف دمشق را به شدت محکوم و اعلام کرد: این تجاوز، نقض آشکار حاکمیت و یکپارچگی اراضی سوریه و نقض آشکار قوانین بین المللی است.

گفتنی است که بعد از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه ابوظهور که میزبان نیروهای ترکیه است، امروز نیز یک خودرو هدف حمله اسرائیل قرار گرفت که بر اثر آن یک نفر کشته و تعدادی زخمی شدند.