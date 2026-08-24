به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی عصر دوشنبه دوم شهریورماه با همراهی معاون برنامه‌ریزی و معاون صنایع تبدیلی این سازمان از یکی از واحدهای گلخانه‌ای شهرستان کرمانشاه بازدید کرد.

در این بازدید، روند فعالیت گلخانه، میزان اشتغال ایجادشده و مسائل و موانع پیش روی بهره‌بردار مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از نزدیک در جریان مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفتند.

کریمی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اظهار کرد: رفع موانع تولید و تسهیل روند فعالیت واحدهای گلخانه‌ای باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های مرتبط برای حل مشکلات موجود همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را از اولویت‌های بخش کشاورزی دانست و افزود: این شیوه تولید می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از منابع داشته باشد.

وی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مشکلات زیرساختی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز گلخانه‌ها تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با کاهش موانع اداری و ارائه مشاوره‌های تخصصی، شرایط مناسب‌تری برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود.

کریمی همچنین در جریان این بازدید به مدیران مربوطه دستور داد مشکلات مطرح‌شده از سوی بهره‌بردار را بررسی و احصا کرده و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها را در کوتاه‌ترین زمان ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید و حضور میدانی در کنار بهره‌برداران، از رویکردهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان در مسیر تحقق شعار دولت پای کار مردم است.