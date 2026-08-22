سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان رئیس پلیس اطلاعات و رئیس پلیس اماکن شهرستان، اقدام به سوءاستفاده‌های مالی از برخی کسبه می‌کند، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی دقیق گزارش‌های واصله مشخص شد متهم با مراجعه به واحدهای صنفی از جمله دو تعمیرگاه خودرو، پس از دریافت خدمات و انجام تعمیرات خودروی خود، با جعل عنوان و معرفی خود به‌عنوان مقام انتظامی، از پرداخت هزینه‌های مربوطه امتناع کرده و با تهدید یا ارعاب کلامی، از پرداخت وجه سرباز می‌زده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با بیان اینکه مأموران با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی هویت اصلی این متهم را شناسایی کردند، گفت: پس از رصد هوشمندانه مخفیگاه این فرد، مأموران با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ سبحانی تصریح کرد: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد و پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، برای انجام اقدامات قانونی و سیر مراحل قضائی تحویل دادسرا شد.

این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه جعل عنوان مأموران پلیس و سوءاستفاده از اعتماد عمومی، جرمی سنگین است و با مجازات‌های سخت قضائی همراه خواهد بود، خاطرنشان کرد: شهروندان و کسبه باید نسبت به افرادی که تحت عناوین مأمور پلیس یا سایر نهادهای نظارتی به آن‌ها مراجعه می‌کنند، هوشیار باشند.

وی در پایان خطاب به مردم توصیه کرد: تمامی مأموران پلیس موظف به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر هستند و در صورت مواجهه با چنین افرادی، حتماً از آن‌ها کارت شناسایی درخواست کنند و هرگونه مورد مشکوک یا تقاضای غیرقانونی را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا برخورد قاطع و سریع با این‌گونه مجرمان صورت گیرد.