جلسه بررسی بیمه کارگران ساختمانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه گفت: پوشش بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی که از شریف‌ترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند باید توسعه یابد. مشکلات ناترازی و کسری منابع سازمان وجود دارد اما باید راهکاری پیدا کنیم که با اجماع اعضای این تشکل و سازمان، بیمه این قشر گسترش پیدا کند.

وی افزود: مسائل سازمان تأمین اجتماعی مسئله شخصی نیست بلکه تصمیمات ما به آینده و نسل آینده برمی ‌گردد. هر ایده و برنامه‌ای در مورد بیمه کارگر ساختمانی اجرا شود باید دارای منطق و پشتوانه کارشناسی باشد و منافع کارگران تأمین شود.

محمدی گفت: کارگر ساختمانی درخواست بیمه دارد بیمه برای آنها نیاز است اما باید فرایند بیمه مشخص شود. کارگروه بیمه کارگران ساختمانی تشکیل شود و با حضور نمایندگان این قشر موضوع بیمه کارگران ساختمانی به صورت تخصصی بررسی شود.