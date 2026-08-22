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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

جلسه بررسی بیمه کارگران ساختمانی برگزار شد

جلسه بررسی بیمه کارگران ساختمانی برگزار شد

جلسه بررسی بیمه کارگران ساختمانی با حضور سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و اعضای کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه گفت: پوشش بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی که از شریف‌ترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند باید توسعه یابد. مشکلات ناترازی و کسری منابع سازمان وجود دارد اما باید راهکاری پیدا کنیم که با اجماع اعضای این تشکل و سازمان، بیمه این قشر گسترش پیدا کند.

وی افزود: مسائل سازمان تأمین اجتماعی مسئله شخصی نیست بلکه تصمیمات ما به آینده و نسل آینده برمی ‌گردد. هر ایده و برنامه‌ای در مورد بیمه کارگر ساختمانی اجرا شود باید دارای منطق و پشتوانه کارشناسی باشد و منافع کارگران تأمین شود.

محمدی گفت: کارگر ساختمانی درخواست بیمه دارد بیمه برای آنها نیاز است اما باید فرایند بیمه مشخص شود. کارگروه بیمه کارگران ساختمانی تشکیل شود و با حضور نمایندگان این قشر موضوع بیمه کارگران ساختمانی به صورت تخصصی بررسی شود.

کد مطلب 6923980
حبیب احسنی پور

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