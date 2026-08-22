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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

پیروزی جوانان ایران مقابل چین تایپه در کاپ آسیا زیر ۱۸ سال

پیروزی جوانان ایران مقابل چین تایپه در کاپ آسیا زیر ۱۸ سال

تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران ایران با پیروزی مقابل چین تایپه، برای کسب جایگاه پنجم رقابت‌های کاپ آسیا به مصاف ژاپن خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال ایران در ادامه رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۸ سال در هند، روز شنبه ۳۱ مرداد برای تعیین رده های پنجم تا هشتم به مصاف چین تایپه رفت و با نتیجه ۱۰۵ بر ۸۴ به پیروزی رسید. تیم ملی ایران در کوارتر های اول و دوم با نتایج ۳۴ بر ۲۱ و ۲۳ بر ۱۱ به پیروزی رسید و کوارتر های سوم و چهارم با برتری ۲۷ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۴ چین تایپه به اتمام رسید. محمد شمسی انبوهی با کسب ۱۴ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۱۲ پاس گل، ۶ توپ ربایی و کارایی ۳۵ بهترین بازیکن زمین بود و موفق به ثبت تریپل دبل شد.

پسران ایران روز یکشنبه اول شهریور در آخرین بازی خود در این رقابت‌ها، از ساعت ۱۱:۳۰ برای تعیین تیم‌های پنجم و ششم به مصاف ژاپن خواهند رفت.

کد مطلب 6923984

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