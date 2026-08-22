محمدرضا ملامحمدی در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار کرد: کاهش بارندگی و افزایش دما در سالهای اخیر موجب کاهش پوشش گیاهی و منابع شهدزا در برخی مناطق زنبورداری استان شده است، اما زنبورداران قم با مدیریت مناسب زنبورستانها و استفاده از تغذیه تکمیلی، توانستهاند جمعیت کلنیها و روند تولید را حفظ کنند.
وی افزود: استفاده از شربت شکر و مکملهای پروتئینی در دورههایی که منابع طبیعی غذایی برای زنبورها کافی نبوده، نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی کلنیها داشته و به استمرار فعالیت زنبورداران کمک کرده است.
سرپرست مدیریت طیور سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به تولید فرآوردههای مختلف زنبورداری گفت: در کنار عسل، محصولاتی مانند ژل رویال، گرده، موم و برهموم نیز در استان تولید میشود و توسعه این بخش میتواند به افزایش تنوع تولید و درآمد زنبورداران کمک کند.
ملامحمدی احیای پوشش گیاهی مراتع، توسعه گونههای شهدزای مقاوم به خشکی، آموزش روشهای نوین مدیریت تغذیه و زنبورستان و تأمین مناسب نهادهها را از الزامات توسعه پایدار زنبورداری دانست و گفت: تقویت این صنعت علاوه بر حفظ اشتغال و تولید، در گردهافشانی و افزایش بهرهوری بسیاری از محصولات کشاورزی نیز نقش دارد.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد زنبورداران قم در شرایط خشکسالی نشاندهنده ظرفیت و انعطافپذیری این بخش است و با حمایتهای هدفمند و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و آموزشی میتوان زمینه توسعه پایدار صنعت زنبورداری استان را فراهم کرد.
بر اساس آمار سرشماری زنبورستانهای استان، تعداد زنبورستانهای قم از ۳۵۳ واحد در سال ۱۴۰۳ به ۳۶۳ واحد در سال ۱۴۰۴ و تعداد کلنیها با رشد ۶.۰۸ درصدی از ۳۲ هزار و ۸۷۵ به ۳۴ هزار و ۸۷۳ کلنی افزایش یافته است؛ همچنین تولید عسل از ۳۶۵.۲۴ تن به ۳۷۷.۸ تن رسیده که رشد ۳.۳ درصدی را نشان میدهد.
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