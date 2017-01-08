۴ نفر از عوامل نزاع دسته جمعی در قشم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود محمودزاده ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران در مورد حادثه نزاع دسته جمعی در جزیره قشم بیان داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر نزاع و درگیری دسته جمعی بامداد روز جمعه در محله چابهار شهرستان قشم، ماموران انتظامی در محل حاضر و در بررسی ها مشخص شد چند جوان پس از درگیری لفظی و دعوای فیزیکی به وسیله سلاح سرد مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد این افراد اهل قشم هستند که دو نفر از آنان بر اثر شدت آسیب وارد شده در بیمارستان فوت کردند و سه نفر دیگر به شدت مجروح که تحت مداوا هستند.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی قشم با انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه ضاربان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی ۴ نفر از آنان را دستگیر کردند.

سرهنگ محمودزاده بیان داشت: متهمان که در ابتدا منکر هر گونه جرم ارتکابی بودند پس از ارائه ادله و مستندات پلیسی، به نزاع و درگیری منجر به فوت اعتراف کردند که در ادامه تحقیقات و بررسی ها از آنان تعدادی سلاح سرد از نوع چاقو و مقداری مشروبات الکلی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم گفت: اینکه علت و انگیزه متهمان در دست بررسی است.