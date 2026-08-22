محفل شعر «امین» در لاهیجان برگزار شد

ابراهیم رامین فر عصر شنبه در حاشیه محفل شعر «امین» در گفتگو با خبرنگار مهر حاشیه با بیان اینکه این محفل به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، در آستانه هفته وحدت و میلاد رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی(ص) برگزارشده است اظهار کرد:جمعی از شاعران،نویسندگان و فعالان فرهنگی و ادبی کودک و نوجوان شهرستان لاهیجان دراین محفل آثار هنری خود را در موضوعات مختلف ارائه کردند.

رئیس اداره ارشاد اسلامی لاهیجان با اشاره به اهداف برگزاری این محفل افزود: این برنامه برای شناسایی و معرفی استعدادهای ادبی کودکان و نوجوانان شاعر، نویسنده و توانمند در عرصه‌های فرهنگی و ادبی برگزار شده است.

ارائه آثار ۱۹ شاعر، نویسنده و فعال فرهنگی در لاهیجان

رامین‌فر با تأکید بر اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ادبی برای کودکان و نوجوانان اظهار کرد:برگزاری چنین محافلی فرصت مناسبی برای شناسایی، معرفی و پرورش استعدادهای ادبی نسل جدید فراهم می‌کند و موجب می‌شود کودکان و نوجوانان در فضایی صمیمی، توانمندی‌های خود را در زمینه شعر و نویسندگی ارائه دهند.

وی با بیان اینکه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و ادبی کودکان و نوجوانان، سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی جامعه است و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی آنان داشته باشد،گفت:تلاش داریم با تداوم برگزاری این برنامه‌ها و ایجاد زمینه حضور بیشتر علاقه‌مندان، استعدادهای جوان شهرستان را در مسیر رشد و شکوفایی همراهی کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لاهیجان با اشاره به مشارکت انجمن‌های فرهنگی و ادبی، شاعران، نویسندگان و فعالان این حوزه در برگزاری چنین برنامه‌هایی،افزود: مشارکت زمینه تعامل و انتقال تجربه میان نسل‌های مختلف را فراهم می‌کند و به پویایی جریان شعر و ادبیات کودک و نوجوان در شهرستان و استان گیلان کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این برنامه برای نخستین‌بار در استان گیلان در حال اجرا است، گفت:در این محفل ۱۹ شاعر، نویسنده و فعال فرهنگی و ادبی به ارائه اثر پرداختند و اعضای فعال و هنرمندان شهرستان توانمندی‌های خود را در عرصه‌های فرهنگی و ادبی به نمایش گذاشتند.