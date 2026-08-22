پوتین: دشمنان روسیه از دیرباز رویای نابودی ما را در سر دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: حملات روسیه به اهداف اوکراینی در حال تحقق اهداف خود و پشتیبانی از عملیات‌ های خط مقدم است.

رئیس جمهور روسیه در گفتگو با پاول زاروبین سپس ادامه داد: این حملات توانایی صنایع دفاعی اوکراین برای نوسازی تسلیحات شان را از بین می‌برد. حملات مذکور تأثیری مستقیم و مثبتی بر نحوه اجرای عملیات‌های رزمی دارد. دشمنان روسیه دیرزمانی است که رویای نابودی آن را در سر دارند و پیوسته از این هدف سخن می‌گویند. تلاش ادعایی برای شکست دادن روسیه ظرف ۴۰ روز، یک قمار بی‌پروا و نسنجیده‌ دیگر از سوی کی‌ یف و حامیان غربی آن است. اوکراین با مشارکت مستقیم حامیان غربی خود، برای توسعه تسلیحاتش تلاش می‌کند.

ولادیمیر پوتین سپس افزود: اوکراین صراحتا اعلام کرده است که هدف حملاتش، تضعیف وحدت مردم روسیه است. کی‌ یف با هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی، به هیچ نقطه عطفی در رویارویی خود با روسیه دست نیافته است. ما از دست دادن حتی یک نفر را برای کل کشور، یک فاجعه می‌ دانیم. رژیم کی‌ یف و اربابانش هیچ‌ گونه برتری نسبت به روسیه به دست نیاورده‌ اند و هرگز نیز چنین نخواهند کرد. روسیه در واکنش به حملات دشمن به زیرساخت‌ های لجستیکی ما، حملات خود را به تأسیسات نظامی-صنعتی اوکراین از جمله در کی‌ یف تشدید کرده است. اقتصاد اوکراین، از جمله بخش کشاورزی آن، در آستانه فروپاشی قرار دارد. کی‌ یف با هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی، «جعبه پاندورا (ناشناخته ها)» را گشود و اکنون با پیامدهای آن روبروست. نئونازی‌ها از ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان، لذتی بیمارگونه می‌ برند. واکنش ارتش روسیه به حملات کی‌یف علیه خطوط لجستیکی، بسیار شدیدتر و ویرانگرتر بود.

وی در ادامه حمایت خود از حزب «روسیه واحد» که بنیان‌گذار آن است، امری طبیعی دانست و گفت: حزب «روسیه واحد» به شیوه‌ ای متوازن، حرفه‌ ای و مسئولانه عمل می‌ کند. هر نیروی سیاسی که در پی جلب نظر رأی‌ دهندگان است، اهداف جذابی را اعلام می‌ کند؛ هرچند این کار گاهی بدون تحلیل یا بررسی کافی صورت می‌ گیرد.