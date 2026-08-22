به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، نشست پیگیری راهاندازی شهرکهای فناوری صنعتی با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار و سه شهرک صنعتی شمسآباد تهران، اشترجان اصفهان و سفیدرود رشت به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شدند.
طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در این نشست با تأکید بر ضرورت افزایش اثربخشی مناطق (زونهای) فناوری گفت: عملیات اجرایی طرح در این سه شهرک آغاز میشود و بر اساس برنامه زمانبندی، از آذرماه امکان واگذاری در زونهای فناوری فراهم خواهد شد.
وی همچنین از اجرای طرح هوشمندسازی مدیریت شهرکهای صنعتی خبر داد و افزود: شهرک صنعتی عباسآباد به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده است و شیوه جدید مدیریت شهرکهای صنعتی پس از اجرای آزمایشی، قابلیت توسعه در ۳۱ استان کشور را خواهد داشت.
عباسآباد؛ پایلوت هوشمندسازی شهرکهای صنعتی
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور نیز گفت: سه شهرک منتخب از شهرکهای صنعتی برتر استانهای خود هستند و ظرفیت لازم برای اجرای الگوی جدید شهرکهای فناوری صنعتی را دارند.
حسین افشین افزود: در این شهرکها علاوه بر فعالیتهای تولیدی، زمینه استقرار شرکتهای دانشبنیان، کارگاههای فناورانه و فضاهای کار اشتراکی فراهم خواهد شد تا تولید فناورانه در کنار تولید صنعتی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه ثبتنام متقاضیان در مهرماه انجام میشود، گفت: فرآیند واگذاری زونهای فناوری از آذرماه و همزمان با هفته پژوهش آغاز خواهد شد.
افشین تأکید کرد: استقرار شرکتهای دانشبنیان در زونهای تعیینشده با معرفی معاونت علمی انجام میشود و فعالیت این شرکتها باید بهگونهای باشد که نظم تولید در شهرکهای صنعتی حفظ شود.
معاون علمی رئیسجمهور همچنین درباره هوشمندسازی شهرکهای صنعتی گفت: شهرک صنعتی عباسآباد به عنوان پایلوت انتخاب شده و در این طرح، رصد و پایش آنلاین با استفاده از هوش مصنوعی انجام خواهد شد.
وی افزود: میزان تولید، مصرف انرژی و ورود و خروج مواد اولیه از جمله شاخصهایی است که در فرآیند هوشمندسازی مورد پایش قرار میگیرد.
افشین گفت: هدف از اجرای این طرح، حرکت شرکت شهرکهای صنعتی از مدیریت صرفاً مبتنی بر واگذاری زمین به سمت مدیریت هوشمند و مؤثر شهرکهاست.
وی ابراز امیدواری کرد نخستین شهرک هوشمند کشور در اردیبهشتماه سال آینده رونمایی شود.
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