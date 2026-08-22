افتتاح ۹۳ پروژه عمرانی با اعتبار ۷۰۸ میلیارد تومان در مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد غروب شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در محل فرمانداری مهدیشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان ۱۴۰۴، اظهار کرد: مردم ایران با ایستادگی و مقاومت، پشتوانه‌ای ارزشمند برای نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی کشور هستند.

وی با اشاره به عملکرد یک‌ساله فرمانداری مهدیشهر توضیح داد: در این مدت جلسات و کارگروه‌های مختلف در حوزه‌های تنظیم بازار، مدیریت شرایط جنگی، آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی، فرهنگ عمومی و امور اداری برگزار و موضوعات مختلف شهرستان پیگیری شده است.

فرماندار مهدیشهر با اشاره به پروژه‌های هفته دولت بیان داشت: ۹۳ پروژه عمرانی با اعتبار حدود ۷۰۸ میلیارد تومان در شهرستان افتتاح می‌شود که تعداد پروژه‌ها نسبت به ۷۹ پروژه سال گذشته ۱۶ درصد و اعتبارات عمرانی حدود ۳۴۸ درصد افزایش یافته است.

خداداد ادامه داد: پروژه‌های حوزه مسکن، راه و شهرسازی، گاز، برق، آب و فاضلاب، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، راهداری و امور عشایری از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی قابل افتتاح در هفته دولت هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان یادآور شد: ۶۶ واحد مسکونی در قالب پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر آماده افتتاح و واگذاری است و عملیات آماده‌سازی اراضی جدید نهضت ملی مسکن در مهدی‌شهر، شهمیرزاد و درجزین نیز در حال پیگیری است.

فرماندار مهدیشهر همچنین از افتتاح هشت پروژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری حدود ۲ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: میزان سرمایه‌گذاری این طرح‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۱۸۸ درصد افزایش یافته است.

خداداد، پروژه‌های گردشگری، صنعتی و نیروگاه‌های خورشیدی را از جمله طرح‌های مهم اقتصادی شهرستان برشمرد و خاطر نشان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت مهدی‌شهر در تولید انرژی خورشیدی اضافه کرد: با بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید، ظرفیت تولید برق شهرستان افزایش قابل توجهی خواهد یافت و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با جدیت دنبال می‌شود.