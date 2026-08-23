خسارت طوفان و بارندگی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: طوفان، بارش باران و تگرگ عصر دیروز موجب قطعی برق، آب و راه های ارتباطی، اختلال در خطوط تلفن و آسیب به کشاورزی در بخش‌هایی از هرمزگان شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بیشترین خسارت در شهرستان‌های حاجی آباد، بستک و بندرخمیر بود.

حسن زاده افزود: با سقوط ۲۵ تیر، برق بخش‌هایی از شهرستان بستک، بندرخمیر و حاجی آباد قطع شده بود.

وی گفت: با تلاش نیروهای امدادی و اتصال مجدد برق چاه‌های تامین، آب آشامیدنی شهر بستک، جناح و کوهیج به مدار تولید برگشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: اکنون برق و آب روستای گودگِز شهرستان بستک هنوز قطع است که نیروها در حال رفع مشکل هستند.

حسن زاده افزود: تیرهای برق آسیب دیده در بندرخمیر جایگزین و شرایط در این شهرستان پایدار است.

وی با اشاره به خسارت گزارش شده از تگرگ به بخش کشاورزی شهرستان حاحی آباد گفت: کارشناسان برای برآورد خسارت به منطقه اعزام شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: در حال حاضر وضعیت راه‌های ارتباطی و خطوط تلفن در همه مناطق پایدار است.

حسن زاده گفت: با توجه به هشدار سطح زرد و ادامه ناپایداری جوی تا روز سه شنبه، مردم از رفت و آمد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری و نسبت به استحکام سازه‌های سبک، احتیاط در رفت و آمدهای جاده‌ای و محافظت از محصولات کشاورزی اقدام کنند.