به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امرایی صبح یکشنبه در آیین گرامیداشت شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا و روز پزشک با اشاره به پیشینه حضور ابن‌سینا در همدان اظهار کرد: ابن‌سینا در دوره‌ای که منطقه با شرایط پرتلاطم فرهنگی و سیاسی روبرو بود همدان را به دلیل جایگاه علمی و فرهنگی‌اش به عنوان مقصد نهایی و محل سکونت خود برگزید.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی شیخ‌الرئیس افزود: ابن‌سینا تنها یک پزشک نبود بلکه فیلسوف، منجم و داروسازی جامع‌الاطراف بود که آثار و خدمات او پس از گذشت هزار سال همچنان در تاریخ علم جهان می‌درخشد و تخصص او در حوزه گیاهان دارویی همدان را از دیرباز به یکی از مراکز مهم علمی و پزشکی تبدیل کرده است.

معاون سیاسی استاندار همدان این استان را نقطه اتصال تمدنی شرق و غرب دانست و تصریح کرد: همدان در طول تاریخ همواره مامن شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی بوده است و حضور آرامگاه این نابغه بزرگ در این شهر فرصتی بی‌نظیر برای معرفی هویت تمدنی همدان به جهانیان فراهم آورده است.

امرایی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش‌آفرینی جامعه پزشکی در ادوار مختلف کشور اشاره کرد و گفت: جامعه پزشکی همواره در شرایط سخت بحران‌ها و دوران دفاع مقدس پیشگام خدمت‌رسانی به مردم بوده است و پزشکان و کادر درمان همدان نیز در این مسیر همواره خوش درخشیده و حتی در مقاطع مختلف برای خدمت‌رسانی به سایر استان‌ها نیز حضور فعالی داشته‌اند.

وی در پایان بر ضرورت استفاده از ابزارهای رسانه‌ای برای تبیین این میراث ارزشمند تاکید کرد و افزود: باید با تکیه بر این پیشینه غنی و ظرفیت‌های علمی موجود در استان جایگاه علمی، فرهنگی و تمدنی همدان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بیش از پیش ارتقا دهیم و نقش اثرگذار این استان در خدمت‌رسانی به مردم را به درستی معرفی کنیم.