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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

فرماندار دشتی: حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در دستور کار است

فرماندار دشتی: حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در دستور کار است

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: افزایش تعداد سمن‌ها، رفع مشکلات آنها، برگزاری دوره‌های آموزشی و حمایت از فعالیت‌های این تشکل‌ها در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان دشتی، با اشاره به نقش ارزشمند سمن‌ها در توسعه اجتماعی، فرهنگی و مشارکت مردمی اظهار کرد: برگرفته از نگاه دولت وفاق ملی، سازمان‌های مردم‌نهاد بازوان توانمند دولت در حل بسیاری از مسائل بویژه مسائل اجتماعی هستند و بر این اساس و نگاه باید زمینه گسترش و تقویت فعالیت آنها در شهرستان فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: ظرفیت‌های فراوانی در شهرستان وجود دارد که می‌تواند در قالب سمن‌ها ساماندهی شود و انتظار می‌رود با تسهیل فرآیندها، شاهد افزایش تعداد این تشکل‌ها باشیم.

فرماندار دشتی بر رفع مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان پیگیر مسائل و مطالبات سمن‌ها باشند و از ظرفیت این مجموعه‌ها برای توسعه شهرستان بهره بگیرند.

فرماندار دشتی: حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در دستور کار است

مقاتلی از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و افزود: ارتقای دانش و توانمندی فعالان این حوزه، زمینه افزایش اثربخشی فعالیت‌های آنان را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری منظم نشست‌ ها با سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: استمرار این نشست‌ها موجب تقویت تعامل، هم‌افزایی و بررسی دقیق‌تر مسائل و پیشنهادهای این تشکل‌ها خواهد شد.

فرماندار دشتی با اعلام حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان، از پیگیری پرداخت تسهیلات قانونی به این تشکل‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: حمایت از سمن‌ها و فراهم کردن بستر فعالیت مؤثر آنها، از سیاست‌های دولت چهاردهم در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی است.

کد مطلب 6894037

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