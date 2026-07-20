به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان دشتی، با اشاره به نقش ارزشمند سمن‌ها در توسعه اجتماعی، فرهنگی و مشارکت مردمی اظهار کرد: برگرفته از نگاه دولت وفاق ملی، سازمان‌های مردم‌نهاد بازوان توانمند دولت در حل بسیاری از مسائل بویژه مسائل اجتماعی هستند و بر این اساس و نگاه باید زمینه گسترش و تقویت فعالیت آنها در شهرستان فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: ظرفیت‌های فراوانی در شهرستان وجود دارد که می‌تواند در قالب سمن‌ها ساماندهی شود و انتظار می‌رود با تسهیل فرآیندها، شاهد افزایش تعداد این تشکل‌ها باشیم.

فرماندار دشتی بر رفع مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان پیگیر مسائل و مطالبات سمن‌ها باشند و از ظرفیت این مجموعه‌ها برای توسعه شهرستان بهره بگیرند.

مقاتلی از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و افزود: ارتقای دانش و توانمندی فعالان این حوزه، زمینه افزایش اثربخشی فعالیت‌های آنان را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری منظم نشست‌ ها با سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: استمرار این نشست‌ها موجب تقویت تعامل، هم‌افزایی و بررسی دقیق‌تر مسائل و پیشنهادهای این تشکل‌ها خواهد شد.

فرماندار دشتی با اعلام حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان، از پیگیری پرداخت تسهیلات قانونی به این تشکل‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: حمایت از سمن‌ها و فراهم کردن بستر فعالیت مؤثر آنها، از سیاست‌های دولت چهاردهم در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی است.