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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

۳۴ مزرعه الگویی کشاورزی در استان بوشهر جانمایی و راه اندازی شد

۳۴ مزرعه الگویی کشاورزی در استان بوشهر جانمایی و راه اندازی شد

بوشهر- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر گفت:این استان با جانمایی و راه‌اندازی ۳۴ مزرعه الگویی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و شیلات بستری نوین برای ارتقای بهره‌وری فراهم آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان بوشهر با جانمایی و راه‌اندازی ۳۴ مزرعه الگویی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و شیلات بستری نوین برای ارتقای بهره‌وری کشاورزی فراهم آورده است که در این مزارع محصولاتی از قبیل گندم،خرما، گوجه‌فرنگی ، میگو ، کنجد، کاکتوس اپونتیا و تریتیکاله با متدهای روز مدیریت می‌شوند و دانش فنی را به صورت عملی به بهره‌برداران دیگر منتقل می کنند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اهداف این طرح گفت: مزارع الگویی، کلاس‌های درسِ در فضای باز هستند و هدف این است که کشاورزان با مشاهده عینی تکنولوژی‌های جدید، ضمن کاهش هزینه‌ها و مصرف بهینه نهاده‌ها، به پایداری و رشد تولید دست یابند.

وی با اشاره به محصولات کشاورزی اولویت دار استان با قرار گرفتن در فصل کشت این محصولات، بر ضرورت تسریع در استقرار مزارع الگویی و اجرای برنامه‌های آموزشی - ترویجی و ارائه پشتیبانی‌های فنی لازم به بهره‌برداران تأکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و محققین معین مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و پژوهشکده میگوی استان آمادگی همراهی و رفع اشکالات احتمالی تا حصول نتیجه مطلوب در این طرح را در دستور کار قرار داده اند.

کد مطلب 6894712

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