اجرای ۱۳ مزرعه الگویی در ساری

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تحقیقاتی ـ ترویجی PVS با هدف ارزیابی عملکرد و سازگاری ارقام برنج ۹۶۴، ۹۶۵ و شیرودی در یکی از مزارع الگویی مرکز جهاد کشاورزی سمسکنده در حال اجرا است.
وی افزود: این طرح در مزرعه یکی از کشاورزان عضو شبکه ملی مزارع الگویی برنج اجرا میشود و نتایج آن میتواند در انتخاب ارقام مناسب، افزایش بهرهوری و بهبود تولید برنج در شهرستان ساری مؤثر باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به آغاز فاز نخست اجرای شبکه ملی مزارع الگویی در مازندران تصریح کرد: در این مرحله، ایجاد ۱۰۰ مزرعه الگویی در سطح استان پیشبینی شده که سهم شهرستان ساری ۱۳ مزرعه شامل هفت مزرعه برنج، دو مزرعه زراعی، سه الگوی باغی و یک الگوی دامی است.
علوی با بیان اینکه اجرای طرحهای تحقیقاتی ـ ترویجی زمینه انتقال یافتههای علمی به مزارع کشاورزان را فراهم میکند، گفت: در این طرح ویژگیهای زراعی، میزان عملکرد و سازگاری ارقام جدید در شرایط اقلیمی منطقه بررسی میشود تا ارقام مناسب و اقتصادی به بهرهبرداران معرفی شوند.
وی خاطرنشان کرد: شبکه ملی مزارع الگویی بستر مناسبی برای ارزیابی فناوریهای نوین، ارتقای دانش فنی کشاورزان و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی است و نتایج این طرحها میتواند نقش مؤثری در تصمیمگیری تولیدکنندگان برای انتخاب ارقام مناسب برنج داشته باشد.
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