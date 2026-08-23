به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور رئیس و اعضای مجمع نمایندگان، استاندار بوشهر و معاون عمرانی استاندار برگزار شد.

در این نشست، پروژه‌ها و مسائل کلان استان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان بوشهر بر ضرورت تأمین اعتبار و تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار تأکید کردند.

تکمیل راه‌آهن بوشهر ـ شیراز به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان، تأمین مالی پروژه بزرگراه دالکی - کنار تخته و تسریع در تکمیل آن، صدور مجوز ماده ۲۳ و تأمین اعتبار بزرگراه برازجان ـ اهرم از محورهای اصلی این نشست بود.

همچنین تأمین مالی طرح تحول و توسعه آبیاری نوین، ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ به‌ویژه صنعت نفت، حمایت معیشتی و مالی از نیروهای مسلح و کارکنان این نیروها و تعیین تکلیف ساماندهی گازهای فلر در استان بوشهر مورد تأکید قرار گرفت.