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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

بازبینی آثار بخش خیابانی جشنواره تئاتر خراسان شمالی برگزار شد

بازبینی آثار بخش خیابانی جشنواره تئاتر خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد- دبیر بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی از برگزاری مرحله بازبینی آثار بخش خیابانی با حضور و رقابت ۶ اثر از شهرستان‌های بجنورد، اسفراین و جاجرم خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر، به نقل ازروابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی محمد یحیی‌آبادی اظهار کرد: مرحله بازبینی آثار بخش خیابانی بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر استان، با هدف انتخاب آثار جهت حضور در مرحله نهایی جشنواره، روز جمعه ۳۰ مردادماه برگزار شد.

وی افزود: در این مرحله، ۶ اثر نمایشی از هنرمندان شهرستان‌های بجنورد، اسفراین و جاجرم با یکدیگر به رقابت پرداختند و آثار ارائه‌شده از سوی هیئت داوران مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفت.

یحیی‌آبادی ادامه داد: این مرحله از بازبینی در محوطه کاج محل اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی برگزار شد و هنرمندان و گروه‌های نمایشی آثار خود را در بخش خیابانی برای راه‌یابی به مرحله نهایی جشنواره ارائه کردند.

دبیر بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی گفت: داوری آثار بخش خیابانی این جشنواره را سیدعلی محمدی، مهدی شاهی‌پناه و آیدا گیلانی بر عهده داشتند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تئاتر خیابانی در استان اظهار کرد: برگزاری این بخش از جشنواره فرصتی برای شناسایی و معرفی توانمندی هنرمندان تئاتر استان و ایجاد زمینه برای حضور آثار برتر در مرحله نهایی بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی است.

یحیی‌آبادی در پایان بیان کرد: پس از جمع‌بندی نظر هیئت داوران، آثار منتخب بخش خیابانی برای حضور در مرحله نهایی جشنواره معرفی خواهند شد.

کد مطلب 6924875

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