هوش مصنوعی اپل را وادار به محدودسازی برنامه کشف باگ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، نشریه فایننشال تایمز تایید کرد این شرکت در واکنش به تعداد انبوه باگ هایی که با هوش مصنوعی یافت می شود، اصلاحات مذکور را انجام می دهد. هرچند هوش مصنوعی را می توان برای یافتن شناسایی مشکلات برنامه نویسی به کار برد، اما حجم انبوه گزارش های ارسالی از سوی چنین منابعی تیم‌های بررسی را تحت فشار شدید قرار می دهد و احتمالا باعث شود باگ‌های کشف‌شده توسط پژوهشگران امنیتیِ انسانی در میان آنها گم شوند.

در همین راستا اپل اعلام کرد تغییرات مذکور شامل یک محدودیت 30 روزه برای ثبت گزارش از طریق پورتال های امنیتی داخلی اش است. هرکاربری که بخواهد این محدودیت را پشت سر بگذارد، باید یک درخواست مخصوص برای انجام آن ثبت کند.

گوگل نیز در اوایل سال جاری میلادی برنامه باگ یابی خود را بازبینی و تاکید کرد یافتن مشکلاتی که به سختی حل می شوند، شامل دریافت جایزه بزرگتری نسبت به باگ های کوچکی می شود که هوش مصنوعی می تواند آنهارا به راحتی شناسایی کند.