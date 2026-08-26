اعلام جزئیات بخش معارفی مسابقات سراسری قرآن در چهارمحال و بختیاری

حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه مرحله شهرستانی بخش معارفی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری برگزار میشود، اظهار کرد: این آزمون قرآنی جمعه ششم شهریورماه رأس ساعت ۹ صبح بهطور همزمان در چهار شهرستان استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این آزمون در شهرستانهای شهرکرد، لردگان، بروجن و فارسان برگزار میشود، ادامه داد: بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقات، محلهای برگزاری آزمون برای گروههای آقایان و بانوان در هر شهرستان به این ترتیب تعیین و به متسابقان اعلام شده است.
امیری یادآور شد: این آزمون در رشتههای ترجمه عمومی قرآن (سوره انعام آیه یک تا ۹۴)، معارف صحیفه سجادیه، معارف نهجالبلاغه و معارف قرآن در دو بخش تفسیر اهل تسنن و تفسیر اهل تشیع برگزار میشود.
وی در خصوص حوزههای امتحانی، بیان کرد: آزمون کتبی شرکت کنندگان در دو بخش بانوان و آقایان در شهرکرد از ساعت ۹ صبح در مدرسه شهید بهشتی واقع در خیابان شریعتی برگزار میشود.
امیری بیان کرد: محل برگزاری آزمون در شهرستان بروجن نیز کانون آیندهسازان است که در بلوار مدرس، جنب اداره اوقاف بروجن قرار دارد و میزبان هر دو گروه بانوان و آقایان خواهد بود.
وی با تصریح اینکه مسابقات شهرستان فارسان در جوار آستان مقدس امامزاده سید محمد (ع) برگزار میشود، گفت: شرکتکنندگان در لردگان نیز به محل جنب کمیته امداد امام خمینی (ره) در خیابان شهید کلانتری این شهرستان مراجعه کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: منتخبان مرحله شهرستانی آزمون بخش معارفی برای شرکت در مرحله استانی معرفی شده و پس از آن، برگزیدگان مرحله استانی که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند، برای حضور در مرحله مقدماتیِ کشوریِ این بخش که به شکل مصاحبه برخط برگزار میشود، معرفی خواهند شد.
یادآور میشود، حضور بهموقع در حوزه امتحانی و همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای همه داوطلبان الزامی است.
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