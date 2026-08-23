بسیج ادارات مرکزی با ۲۱۰ برنامه به استقبال هفته دولت می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زاهدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته بسیج ادارات، فرصتی مغتنم برای تبیین فرهنگ خدمترسانی بیمنت و روحیه بسیجی در بدنه دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: سازمان بسیج ادارات با رویکرد خدمترسانی جهادی و تحولآفرین، بیش از ۲۱۰ برنامه را در قالب ۱۵ عنوان اصلی در سطح ادارات کل و شهرستانهای استان تدوین و اجرایی کرده است.
زاهدی تصریح کرد: برنامههای شاخص هفته دولت، دیدار مسئولان و کارکنان بسیجی با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهر اراک، گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدا و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
مسئول بسیج ادارات استان مرکزی ادامه داد: برپایی میزهای خدمت در اجتماعات مردمی و میادین اصلی شهرها جهت رفع مشکلات مراجعین و پاسخگویی مستقیم مسئولان به مردم، با جدیت دنبال میشود.
وی تاکید کرد: در راستای تحقق عدالت اجتماعی، گروههای جهادی دستگاههای اداری و خدماترسان با حضور در مناطق کمبرخوردار، خدمات تخصصی و عمومی خود را به مردم این مناطق ارائه میدهند که این امر نماد بارزی از تبلور روحیه بسیجی در محیط کار است.
زاهدی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: برگزاری یادواره شهدای کارمند و دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگوبرداری از سیره شهدا در خدمترسانی، در دستور کار قرار دارد.
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