نقش مساجد در تحقق تمدن نوین اسلامی محوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی، در همایش مسجد تراز انقلاب اسلامی در شهرستان اراک، با تأکید بر نقش بی‌بدیل مساجد در حفظ و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، خواستار بازگشت به رویکرد مردمی و محله‌محور در اداره امور جامعه شد.

عمو مهدی با تشریح ابعاد مختلف نقش مساجد در نظام اسلامی، بر ضرورت احیای کارکردهای بنیادین این پایگاه‌های معنوی تأکید کرد.

مسجد، سنگر اصلی انقلاب و پرچم‌دار هویت دینی

وی جایگاه مساجد را به عنوان سنگرهای اصلی انقلاب اسلامی و پایگاه‌های هویت‌بخش جامعه مورد ستایش قرار داد و افزود: مسجد همواره پرچم انقلاب را برافراشته نگه داشته و توانسته مردم را زیر چتر بهره‌وری بیشتر گرد آورد.

سردار عمومهدی با اشاره به تأثیرگذاری عمیق مساجد در دوران مبارزات انقلابی و سال‌های دفاع مقدس، افزود: مسجد، از صدر اسلام تاکنون، همواره مرکز تجمع، شور و شعور حسینی و کانون اتحاد مسلمین بوده است. این کارکرد، در انقلاب اسلامی نیز به اوج خود رسید و مساجد، موتور محرکه پیروزی و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند.

فرمانده سپاه استان مرکزی با ابراز تأسف از فاصله‌گیری جامعه از رویکردهای اصیل مسجد، بیان کرد: متأسفانه ما از رویکرد مردمی و الهام‌گرفته از مساجد دور شده و به سمت بروکراسی و دیوان‌سالاری غربی میل کرده‌ایم. این انحراف، باعث شده است تا بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه مساجد، مغفول بماند و کارکردهای اصلی آنها تضعیف شود.

فاصله گرفتن از مردم‌سالاری دینی و تمرکز بر ادارات

سردار عمومهدی با انتقاد صریح از حاکم شدن رویکردهای اداری و بوروکراتیک در اداره امور جامعه، که منجر به کمرنگ شدن نقش مردم شده است، تصریح کرد: مردم باید نقش‌آفرینی در جامعه و حاکمیت اسلامی داشته باشند و تنها به مسئولین تکیه کرد، این در حالی است که انقلاب ما با مردم، به واسطه مردم و به وسیله مردم به پیروزی رسید.

وی گفت: حضرت امام (ره) بارها بر نقش محوری مردم پس از ایمان به خدا تأکید داشتند و هیچ نظامی، هیچ قدرتی و هیچ دستگاهی را بالاتر از اراده مردم نمی‌دانستند.

وی افزود: زمانی که ما به جای استفاده از ظرفیت مردم، تنها به ادارات و نهادهای رسمی اکتفا می‌کنیم، عملاً از دستاوردهای انقلاب فاصله خواهیم گرفت، این تمرکز بر تشکیلات اداری، روحیه مشارکت و احساس مسئولیت را در مردم کاهش می‌دهد و آنها را به تماشاگرانی منفعل تبدیل می‌کند.

مسجد، بهترین بستر برای تحقق تمدن نوین اسلامی

فرمانده سپاه استان مرکزی با تأکید بر اینکه تحقق شعار «تمدن نوین اسلامی» نیازمند بازگشت به ریشه‌ها و احیای ظرفیت‌های بنیادین جامعه است، گفت: اگر می‌خواهیم شعار تحقق تمدن نوین اسلامی را عملی کنیم، باید از جای کوچک و کار کوچک شروع کنیم، بهترین بستر برای این مهم، مسجد و محله است.

سردار عمو مهدی تشریح کرد: تقویت مسجد محوری و محله محوری، گره‌ها را به هم پیوند می‌زند و محله‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. مسجد، به دلیل پایگاه بودن در دل مردم و برخورداری از اعتبار معنوی، می‌تواند بستر مناسبی برای سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در سطح محله باشد.

موفقیت الگوهای محله‌محور؛ نمونه‌های عملی از نقش‌آفرینی مسجد

سردار عمومهدی با اشاره به نمونه‌های موفق در این زمینه، که در برخی محلات استان مرکزی و سایر نقاط کشور مشاهده شده است، به بیان جزئیات پرداخت: در برخی محله‌ها، حول محور مسجد، شاهد فعالیت‌های بسیار مثبتی در جهت رشد، اعتلای محله، پیشرفت اجتماعی، مباحث امنیتی و حتی ورزشی در حال انجام است.

وی افزود: این فعالیت‌ها با محوریت هیئت امنای مسجد، پایگاه بسیج، کانون فرهنگی، نقش فعال امین محله، رسانه محله و تشکیل صندوق‌های خیریه و قرض‌الحسنه، توانسته‌اند علاوه بر حل مشکلات روزمره مردم، به انسجام اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی محله نیز کمک شایانی نمایند، این الگوها، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم مساجد در تبدیل شدن به مراکز توانمندسازی و خدمات‌رسانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی هستند.