تعلیم و تربیت باید همزمان در آموزش و پرورش دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود غفوری بعداز ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به جایگاه معلمان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب، معلمان را مؤثرترین حلقه در نبرد فرهنگی و ستون فقرات عرصه فرهنگ دانستهاند و این موضوع نشاندهنده جایگاه ویژه معلمان در کشور است.
وی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام در کشور افزود: تضعیف پایگاههای مدیریتی کشور از جمله قوه قضائیه، مجلس و دولت به معنای تضعیف نظام است و باید نسبت به مسئله وحدت و انسجام که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، اهتمام ویژه داشته باشیم.
امام جمعه تاکستان مهمترین تکلیف آموزش و پرورش را پیشبرد همزمان تعلیم و تربیت دانست و گفت: در کنار برنامههای آموزشی و اقدامات مختلف، باید ظرفیتها و برنامههای حوزه پرورش و تربیت دانشآموزان نیز با جدیت دنبال شود.
غفوری ادامه داد: تربیت باید از مدرسه آغاز شود و در این مسیر، موضوع گزینش و جذب نیرو در آموزش و پرورش اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه جوانان، آیندهسازان کشور را در اختیار خواهند داشت و معلمان باید از نظر دینی، اخلاقی، دلسوزی و توانمندی، شایستگی لازم را داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت توجه جدی به مسئله حجاب و عفاف در مدارس تأکید کرد و گفت: باید فضایی ایجاد شود که حجاب و عفاف از سطح مدارس و دبیرستانها در ذهن و دل دانشآموزان نهادینه شود و معلمان، بهویژه فرهنگیان زن، در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
امام جمعه تاکستان با اشاره به اهمیت فضای سبز و محیط مدارس خاطرنشان کرد: فضای سبز مدارس مانند ریه مدرسه است و دانشآموزی که از صبح تا ظهر در مدرسه حضور دارد، باید در زنگهای تفریح امکان تحرک، تنفس و کسب روحیه برای حضور در کلاس بعدی را داشته باشد.
غفوری در پایان با قدردانی از اقدامات آموزش و پرورش استان قزوین تأکید کرد: توانمندی لازم برای پیشبرد همزمان مسائل آموزشی، تربیتی و پرورشی در مجموعه آموزش و پرورش وجود دارد و امیدواریم این مسیر با قوت بیشتری نسبت به گذشته دنبال شود.
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