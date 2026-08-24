به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی کورتسکی، نخست وزیر اوکراین در مصاحبهای که روز دوشنبه منتشر شد به کیودو نیوز گفت: من میخواهم فقط یک چیز را از شما بخواهم. موشکهای ضد بالستیک.
کورتسکی ابراز امیدواری کرد که ژاپن سیستمهای دفاع هوایی را در اختیار کییف قرار دهد.
او در مورد موشکهای رهگیر گفت: مهمترین چیزی که ما به آن نیاز داریم، محافظت از مردم و زیرساختهایمان است. در این فصل زمستان.
او به خبرگزاری ژاپنی گفت: من بسیار به کشور شما امیدوارم و روی آن حساب میکنم.
اوکراین توسط ائتلافی از کشورهای غربی به موشکهای رهگیر پاتریوت مجهز شده است، اما ذخایر آن در حال کاهش است.
در این گزارش آمده است که ژاپن، متحد دفاعی آمریکا یکی از تولیدکنندگان موشکهای رهگیر زمین به هوای پاتریوت تحت مجوز آمریکاست. با این حال، صادرات تسلیحات ژاپن تحت سه اصل این کشور در مورد انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی به کشورهایی که در آنها درگیری رخ میدهد در اصل ممنوع است.
در ماه آوریل، توکیو محدودیتهای صادرات تجهیزات دفاعی را اصلاح کرد.
در بیانیهای در این باره آمده است که شرایط اصلاحشده در مورد انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی، کشورها را ملزم میکند که برای واجد شرایط بودن برای انتقال سلاحهای کشنده، توافقنامههایی را با ژاپن در مورد حفاظت از اطلاعات طبقهبندیشده مرتبط امضا کنند.
به گزارش کیودو نیوز، حتی اگر توافقنامهای برای انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی امضا شود، ارائه موشکهای رهگیر باید توسط نخستوزیر ژاپن چراغ سبز دریافت کند.
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