سردار وحیدی: مدافعان سلامت همچون رزمندگان خط مقدم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه به مناسبت روز پزشک و روز داروساز پیامی صادر و اظهارکرد: حضور مومنانه و مجاهدانه پزشکان پاسدار، همواره برگ زرینی در دفتر افتخارات انقلاب اسلامی بوده است، مجاهدانی که در دوران دفاع مقدس، با دستانی آغشته به مرهم و قلبی سرشار از ایمان، در کنار رزمندگان زخم‌ها را بستند و امید را جاری ساختند.

پیام سرلشکر وحیدی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و من احیاها فکانما احیاالناس جمیعا «مائده ۳۲»

«از پزشکان من باید تشکر کنم و عرض کنم بهشان که خدای تبارک و تعالی مجاهدین در راه خودش را برایشان مقام بزرگ قائل است و مجاهد در راه خدا مراتب دارد، یکی از مراتبش این است که برای خدا، انسان مداوا کند کسانی را که مبتلا هستند.» امام خمینی (ره)

با درود به ارواح پاک و مطهر امام شهید (قدس سره)، شهداء گرانقدر به خصوص فرماندهان و همسنگران شهیدمان، یکم شهریور ماه زادروز طبیب نامدار ایرانی، شیخ الرئیس بوعلی سینا و روز پزشک و پنجم شهریور ماه زادروز دانشمند شهیر ایرانی، حکیم زکریای رازی و روز داروساز را ارج نهاده و فرا رسیدن این ایام را به جامعه پزشکی ایران اسلامی، به ویژه فعالان عرصه سلامت سپاه، پزشکان و داروسازان فرهیخته تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

حضور مومنانه و مجاهدانه پزشکان پاسدار، همواره برگ زرینی در دفتر افتخارات انقلاب اسلامی بوده است، مجاهدانی که در دوران دفاع مقدس، با دستانی آغشته به مرهم و قلبی سرشار از ایمان، در کنار رزمندگان زخم‌ها را بستند و امید را جاری ساختند.

در روزهای سخت همه گیری کرونا نیز شما سنگرداران سلامت با روحیه عاشورایی و جهادی، بی‌پروا از خطر، از جان خود گذشتید تا جان هم‌وطنان را نجات دهید و بار دیگر نشان دادید که پاسداری، تنها در میدان نبرد معنا ندارد، بلکه پاسداران در میدان خدمت به مردم نیز پرچمدار هستند.

در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نظام سلطه جهانی و رژیم منحوس صهیونیستی، نیز بار دیگر صحنه‌ای درخشان از فداکاری و مهارت رقم زدید؛ در روزهایی که آتش دشمن جان‌ها را تهدید می‌کرد، شما همچون رزمندگان خط مقدم، به مداوای مجروحان پرداختید و با سرعت و دقت، جان‌های ارزشمند را از کام مرگ رهانیدید. در این مسیر، یاد و خاطره ۲۶ شهید حوزه سلامت سپاه که در نبردهای دوم و سوم به مقام والای شهادت نائل شدند، همواره چراغ راه ما است و فداکاری آنان گواه پیوند مقدس میان ایمان، تخصص و روحیه ایثار است.

تلاش بی وقفه، تعهد الهی و وفاداری شما عزیزان، و آرمان‌های انقلاب و ولایت و همراهی مشفقانه و آگاهانه خانواده‌های محترم و فداکار شما را شایسته بلند مرتبه ترین قدردانی میدانم.

امید است با اتکا به الطاف الهی و در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) همچنان پرچمدار جهاد در عرصه سلامت بوده و در سنگر خدمت به اسلام و ایران، همواره سرافراز و پیروز باشید.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی