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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

سردار وحیدی: مدافعان سلامت همچون رزمندگان خط مقدم هستند

سردار وحیدی: مدافعان سلامت همچون رزمندگان خط مقدم هستند

فرمانده سپاه به مناسبت روز پزشک و داروساز خطاب به مدافعان سلامت، گفت: در روزهایی که آتش دشمن جان‌ها را تهدید می‌کرد، شما همچون رزمندگان خط مقدم، جان‌های ارزشمند را از کام مرگ رهانیدید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه به مناسبت روز پزشک و روز داروساز پیامی صادر و اظهارکرد: حضور مومنانه و مجاهدانه پزشکان پاسدار، همواره برگ زرینی در دفتر افتخارات انقلاب اسلامی بوده است، مجاهدانی که در دوران دفاع مقدس، با دستانی آغشته به مرهم و قلبی سرشار از ایمان، در کنار رزمندگان زخم‌ها را بستند و امید را جاری ساختند.

پیام سرلشکر وحیدی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و من احیاها فکانما احیاالناس جمیعا «مائده ۳۲»

«از پزشکان من باید تشکر کنم و عرض کنم بهشان که خدای تبارک و تعالی مجاهدین در راه خودش را برایشان مقام بزرگ قائل است و مجاهد در راه خدا مراتب دارد، یکی از مراتبش این است که برای خدا، انسان مداوا کند کسانی را که مبتلا هستند.» امام خمینی (ره)

با درود به ارواح پاک و مطهر امام شهید (قدس سره)، شهداء گرانقدر به خصوص فرماندهان و همسنگران شهیدمان، یکم شهریور ماه زادروز طبیب نامدار ایرانی، شیخ الرئیس بوعلی سینا و روز پزشک و پنجم شهریور ماه زادروز دانشمند شهیر ایرانی، حکیم زکریای رازی و روز داروساز را ارج نهاده و فرا رسیدن این ایام را به جامعه پزشکی ایران اسلامی، به ویژه فعالان عرصه سلامت سپاه، پزشکان و داروسازان فرهیخته تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

حضور مومنانه و مجاهدانه پزشکان پاسدار، همواره برگ زرینی در دفتر افتخارات انقلاب اسلامی بوده است، مجاهدانی که در دوران دفاع مقدس، با دستانی آغشته به مرهم و قلبی سرشار از ایمان، در کنار رزمندگان زخم‌ها را بستند و امید را جاری ساختند.

در روزهای سخت همه گیری کرونا نیز شما سنگرداران سلامت با روحیه عاشورایی و جهادی، بی‌پروا از خطر، از جان خود گذشتید تا جان هم‌وطنان را نجات دهید و بار دیگر نشان دادید که پاسداری، تنها در میدان نبرد معنا ندارد، بلکه پاسداران در میدان خدمت به مردم نیز پرچمدار هستند.

در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نظام سلطه جهانی و رژیم منحوس صهیونیستی، نیز بار دیگر صحنه‌ای درخشان از فداکاری و مهارت رقم زدید؛ در روزهایی که آتش دشمن جان‌ها را تهدید می‌کرد، شما همچون رزمندگان خط مقدم، به مداوای مجروحان پرداختید و با سرعت و دقت، جان‌های ارزشمند را از کام مرگ رهانیدید. در این مسیر، یاد و خاطره ۲۶ شهید حوزه سلامت سپاه که در نبردهای دوم و سوم به مقام والای شهادت نائل شدند، همواره چراغ راه ما است و فداکاری آنان گواه پیوند مقدس میان ایمان، تخصص و روحیه ایثار است.

تلاش بی وقفه، تعهد الهی و وفاداری شما عزیزان، و آرمان‌های انقلاب و ولایت و همراهی مشفقانه و آگاهانه خانواده‌های محترم و فداکار شما را شایسته بلند مرتبه ترین قدردانی میدانم.

امید است با اتکا به الطاف الهی و در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) همچنان پرچمدار جهاد در عرصه سلامت بوده و در سنگر خدمت به اسلام و ایران، همواره سرافراز و پیروز باشید.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

کد مطلب 6925197
رامین عبداله شاهی

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