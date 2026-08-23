ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۱۱ روستابازار جدید در شهرستانهای کرند، سرپلذهاب، گیلانغرب، اسلامآبادغرب، هرسین، پاوه، کرمانشاه، جوانرود و روانسر به بهرهبرداری میرسد.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه افزود: این طرحها در راستای تقویت اقتصاد روستاها، حمایت از معیشت بهرهبرداران و تولیدکنندگان و همچنین تسهیل دسترسی مردم به کالاها و محصولات مورد نیاز اجرایی شده است.
وی ادامه داد: افتتاح نمادین ۲ پروژه از این روستابازارها با حضور مسئولان استانی در شهرستان جوانرود و شهر شاهو از توابع شهرستان روانسر انجام خواهد شد.
صفایی با اشاره به توسعه شبکه روستابازارهای استان گفت: تا پایان سال گذشته ۱۹ واحد روستابازار در سطح استان کرمانشاه فعال شده بود و با افتتاح ۱۱ واحد جدید، تعداد روستابازارهای فعال استان به ۳۰ واحد افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال نیز ۱۰ واحد دیگر راهاندازی خواهد شد و در مجموع تعداد روستابازارهای استان به ۴۰ واحد میرسد.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه توسعه روستابازارها میتواند نقش مؤثری در تنظیم بازار داشته باشد، افزود: افزایش تعداد این مراکز به تولیدکنندگان کمک میکند محصولات خود را با سهولت بیشتری به بازار عرضه کنند و از سوی دیگر مصرفکنندگان نیز میتوانند نیازهای خود را با حذف بخشی از واسطهها و با قیمت مناسبتر تأمین کنند.
صفایی اعتبار هزینهشده برای راهاندازی ۱۱ روستابازار جدید را بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل منابع داخلی شرکتهای تعاونی روستایی شهرستانهای مربوط تأمین شده است.
وی ادامه داد: بهرهبرداری از این ۱۱ واحد برای ۲۶ نفر به صورت مستقیم و ۴۸ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد میکند که در مجموع ۷۴ فرصت شغلی جدید در مناطق مختلف استان ایجاد خواهد شد.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تأکید کرد: توسعه روستابازارها علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، به ارتقای زیرساختهای شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی استان نیز کمک میکند و زمینه ارائه خدمات گستردهتر به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد: افزایش روستابازارها در سطح استان در راستای برنامههای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با هدف تقویت زیرساختهای شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه خدماترسانی در مناطق شهری و روستایی برنامهریزی و اجرا میشود.
صفایی یکی از محورهای اصلی فعالیت روستابازارهای جدید را کمک به تأمین امنیت غذایی مردم عنوان کرد و گفت: کاهش طول زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه و حذف واسطههای غیرضروری از دیگر اهداف راهاندازی این مراکز است.
وی افزود: روستابازارها همچنین دسترسی روستاییان و شهروندان به خدمات و کالاهای مورد نیاز را در نقاط مختلف استان تسهیل میکنند و در کنار فعالیتهای توزیعی، ارائه خدمات کلینیک خودرویی نیز در برنامه برخی از این مراکز پیشبینی شده است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با تأکید بر تداوم توسعه این مراکز گفت: تلاش میکنیم با افزایش تعداد روستابازارها، ارتباط میان تولیدکننده و مصرفکننده کوتاهتر شده و ظرفیت شبکه تعاونیهای روستایی برای حمایت از تولید، عرضه مستقیم محصولات و کمک به تعادل قیمتها بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
کرمانشاه- مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از افتتاح و بهرهبرداری ۱۱ روستابازار در ۹ شهرستان استان همزمان با هفته دولت خبر داد.
ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۱۱ روستابازار جدید در شهرستانهای کرند، سرپلذهاب، گیلانغرب، اسلامآبادغرب، هرسین، پاوه، کرمانشاه، جوانرود و روانسر به بهرهبرداری میرسد.
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