به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث، نشست هماهنگیهای اجرایی و فنی برای رونمایی از سامانه جامع گردشگران سلامت، با حضور نمایندگان وزارتخانههای میراثفرهنگی، بهداشت، امور خارجه و به ریاست انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری کشور، برگزار شد.
این نشست هماهنگی روز شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار و محسنیبندپی معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی در این نشست، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت بازنگری مستمر در فرایندها، رفع چالشها و تقویت نقاط قوت در مسیر توسعه گردشگری سلامت تأکید کرد.
او با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر ایران در حوزه گردشگری سلامت، اظهار کرد: کشور از توانمندیهای ارزشمند پزشکی، درمانی و گردشگری برخوردار است و بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها، نیازمند همافزایی، برنامهریزی منسجم و استفاده از خرد جمعی دستگاههای مسئول است.
معاون گردشگری کشور افزود: اقدامهای انجامشده طی دو سال گذشته، از تدوین آییننامه شورای راهبردی گردشگری سلامت تا طراحی سامانه جامع گردشگران سلامت، حاصل همکاری و مشارکت وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه و دفتر هماهنگی است. این سامانه، با وجود پیچیدگیهای اجرایی و فنی، اکنون در آستانه بهرهبرداری رسمی قرار دارد.
سامانه جامع گردشگران سلامت با هدف ثبت درخواست بیماران خارجی برای دریافت خدمات درمانی در ایران طراحی شده است. بر این اساس، اطلاعات بیماران متقاضی درمان، اعم از مراجعهکنندگان معرفیشده از سوی دفاتر خدمات مسافرتی یا افرادی که بهصورت مستقیم و انفرادی درخواست خود را ثبت میکنند، در این سامانه درج خواهد شد.
اطلاعاتی از جمله نام و نام خانوادگی، شماره گذرنامه، تاریخ پذیرش، مرکز درمانی مورد مراجعه و تاریخ ترخیص بیمار، در چارچوب ضوابط تعیینشده در سامانه ثبت میشود. این سازوکار، امکان رصد دقیق فرایند ورود، پذیرش، درمان و ترخیص گردشگران سلامت را فراهم میسازد.
در این نشست مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیوست رسانهای مربوط به معرفی و اطلاعرسانی خدمات سلامت به گردشگران خارجی را تهیه و اجرا کند. همچنین مسئولیت ساماندهی فرایند پذیرش بیماران و گردشگران سلامت به معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی واگذار شد.
بر اساس یکی دیگر از مصوبات، بخشهای فناوری اطلاعات وزارتخانههای بهداشت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی موظف شدند با برگزاری نشستهای مستمر و با همکاری شرکت مادر تخصصی، آخرین اشکالات فنی و فرایند اتصال سامانهها را حداکثر ظرف سه روز بررسی و نهایی کنند تا سامانه برای رونمایی رسمی آماده شود.
همچنین مقرر شد شعار و نشانواره گردشگری سلامت پس از نهاییسازی، همزمان با مراسم رونمایی از سامانه معرفی شود. نحوه ثبت اطلاعات گردشگران سلامت خارجی نیز با هماهنگی وزارتخانههای مسئول، بار دیگر بررسی و نهایی خواهد شد.
راهاندازی سامانه جامع گردشگران سلامت، افزون بر تسهیل ارتباط مستقیم بیماران خارجی با مراکز درمانی کشور، زمینه تهیه آمار دقیق از میزان گردشگران سلامت ورودی به ایران را فراهم میکند و نقش مؤثری در ساماندهی این حوزه و کاهش فعالیت واسطهها و دلالان غیرمجاز خواهد داشت.
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