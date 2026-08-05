خوزستان باید سهم بیشتری از بازار گردشگران خارجی به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیش از ظهر امروز چهارشنبه با فعالان صنعت گردشگری، معاونان و کارکنان ستادی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان برگزار شد.
محسنیبندپی در این نشست، خوزستان را استانی برخوردار از ظرفیتهای گسترده تاریخی، تمدنی، طبیعی، دریایی و رودخانهای دانست و اظهار کرد: خوزستان علاوه بر جایگاه ویژه در تاریخ و تمدن ایران، بهعنوان سرزمین مقاومت، ایثار و دفاع مقدس از ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه گردشگری برخوردار است.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی افزود: ظرفیتهای رودخانه کارون، گردشگری دریایی، گردشگری طبیعی، گردشگری سلامت، گردشگری جنگ و دفاع مقدس و گردشگری اربعین باید در قالب برنامهای منسجم با مشارکت فعالان بخش خصوصی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی با اشاره به آسیبدیدن زیرساختهای خوزستان در دورههای مختلف بهویژه بر اثر جنگ تحمیلی و بحرانهای سالهای گذشته گفت: صنعت گردشگری از نخستین بخشهایی است که در زمان بحران آسیب میبیند و از آخرین بخشهایی است که پس از بحران به شرایط عادی بازمیگردد. جبران عقبماندگیهای زیرساختی این حوزه به حمایت جدی و همکاری دستگاههای مختلف نیاز دارد.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، تسهیل فرآیندهای اداری و اصلاح مقررات را از الزامات رونق گردشگری دانست و بیان کرد: در مسیر حمایت از سرمایهگذاران، موضوع لغو استاندارد اجباری هتلها پیگیری شده و بازنگری ضوابط هتلها و اقامتگاههای بومگردی نیز در دستور کار قرار دارد.
محسنیبندپی ادامه داد: حذف الزام تغییر کاربری برای ایجاد برخی تأسیسات گردشگری، معافیت حقوق گمرکی واردات تجهیزات گردشگری، اختصاص پلاک ویژه برای خودروهای گردشگری و پیشبینی تسهیلات کمبهره برای طرحهای گردشگری، بومگردی و صنایعدستی از جمله اقدامات حمایتی وزارت میراثفرهنگی است.
وی گفت: برای توسعه گردشگری باید ضمن کاهش موانع قانونی و اداری، زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی و سرمایهگذاران در استانهایی مانند خوزستان فراهم شود.
راهاندازی سامانه ملی گردشگری سلامت
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای خوزستان در حوزه گردشگری سلامت بهویژه در شهرهای اهواز و آبادان اظهار کرد: سامانهای ملی با همکاری وزارتخانههای میراثفرهنگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات و امور خارجه راهاندازی میشود.
وی توضیح داد: مشخصات گردشگران سلامت، خدمات ارائهشده، تیم پزشکی، کیفیت خدمات و هزینههای درمان در این سامانه ثبت میشود تا امکان نظارت، ارزیابی و پیگیری خدمات پس از درمان فراهم باشد.
چذابه و شلمچه در مسیر گردشگری اربعین
محسنیبندپی بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای توسعه گردشگری اربعین تأکید کرد و گفت: مرزهای چذابه و شلمچه علاوه بر کارکرد زیارتی و تردد زائران، میتوانند به پایگاههای گردشگری ترکیبی تبدیل شوند.
وی افزود: معرفی جاذبههای طبیعی، تاریخی، مذهبی و دفاع مقدس خوزستان به زائران و گردشگران، طراحی بستههای سفر و ایجاد زیرساختهای لازم در مسیرهای منتهی به مرزها میتواند به ماندگاری بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی مناطق مرزی کمک کند.
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