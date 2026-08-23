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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

هفته سوم لیگ بیست و ششم؛

استقبال هواداران از بازی استقلال و سپاهان/دروازه‌بان سابق تشویق شد

استقبال هواداران از بازی استقلال و سپاهان/دروازه‌بان سابق تشویق شد

دروازه‌بان سابق تیم فوتبال استقلال پیش از آغاز بازی با سپاهان از سمت هواداران آبی تشویق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان در هفته سوم لیگ برتر در حالی برگزار می‌شود که هواداران دو تیم استقبال قابل توجهی از این مسابقه داشته‌اند و در فاصله یک ساعت تا آغاز بازی، ظرفیت ورزشگاه به طور کامل پر شد.

هواداران استقلال حضور پررنگی در ورزشگاه داشتند و در سوی دیگر، هواداران سپاهان نیز استقبال خوبی از این دیدار به عمل آوردند.

حسین گودرزی و یاسر آسانی، دو بازیکن استقلال، زودتر از سایر بازیکنان دو تیم وارد زمین شدند تا از چمن ورزشگاه بازدید کنند. حضور این دو بازیکن با تشویق شدید هواداران استقلال همراه شد.

منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان، نیز همراه با اعضای این تیم وارد ورزشگاه شد. سعید فتاحی، رئیس سازمان فوتبال استقلال، نیز در ورزشگاه حضور دارد و این دیدار را از نزدیک دنبال می‌کند.

سیدحسین حسینی دروازه‌بان سپاهان، نیز هنگام ورود به زمین از سوی هواداران این تیم و همچنین هواداران استقلال مورد تشویق قرار گرفت.

آرش رضاوند، آرمین سهرابیان و سیدحسین حسینی بازیکنان سابق استقلال پیش از شروع بازی به سمت نیمکت تیم سابق خود رفتند و با سهراب بختیاری‌زاده و سایر اعضای استقلال خوش و بش کردند.

همچنین اسماعیل قلی‌زاده و حسین گودرزی که سابقه بازی در سپاهان را دارند پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت این تیم رفتند و با محرم نویدکیا و سایر اعضای تیم سپاهان خوش و بش کردند.

کد مطلب 6925263
بهنام روان پاک

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