نفت آبادان امسال مدعي صعود به لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، اینگو چلیپچیچ عصر امروز پس از شكست تيمش در برابر نفت آبادان در نشست خبري پایان بازی آبادان اظهار کرد: تیم نفت آبادان تیم برتر میدان بود که عملکرد قابل قبولی را از خود نشان داد.

وی افزود: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان یکی از تیم هایی است که مدعی اصلی صعود به لیگ برتر است و بازیکنانی دارد که از لحاظ فنی در شرایط مناسبی هستند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد یزد ادامه داد: به طور حتم تلاش می کنیم تا در بازی های آینده بهتر ظاهر شود.

چلیپچیچ تصریح کرد: با توجه به اینکه با اختلاف دو گل از تیم نفت آبادان عقب افتادیم به بازیکنان تیم ما فشار عصبی وارد شد. بازیکنان فولاد یزد علیه داور هیچگونه اعتراضی نکردند.

وی تاکید کرد: به علت اینکه در بازی گذشته مقلوب شده بودیم به همين دليل بازیکنان تیممان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند.

به گزرش خبرنگار مهر، از سري رقابت هاي هفته پنجم ليگ دسته اول فوتبال كشور، تيمهاي صنعت نفت آبادان و فولاد يزد عصر امروز در آبادان به مصاف هم رفتند كه در نهايت ايم بازي را طلايي پوشان با دو گل به سود خود پايان دادند.

گل اول تیم صنعت نفت آبادان را رحیم مهدی زهیوی با ضربه سر در دقیقه ۵۰ روی ارسال زیبای محمد پور محمد وارد دروازه تیم یزدی کرد. گل دوم تیم صنعت نفت را حامد طه‌زاده در دقیقه ۸۱ از درون محوطه جریمه به ثمر رساند.

