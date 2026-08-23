به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی، شب یکشنبه در نخستین بخش از برنامه‌های سفر خود به استان یزد، از بیمارستان شهید صدوقی که به عنوان یکی از قطب‌های اصلی درمانی در جنوب شرق کشور شناخته می‌شود، بازدید کرد.

وی در جریان بازدید از بخش اورژانس این مرکز، ضمن ارج نهادن به تلاش‌های کادر درمان در مناسبت روز پزشک، از خدمات مستمر این واحد قدردانی نمود.

بیمارستان شهید صدوقی با دارا بودن ۵۵۰ تخت فعال، نقش استراتژیک در پوشش سلامت منطقه ایفا می‌کند. بخش اورژانس این مرکز با بهره‌گیری از ۶۰ تخت بستری، ۱۲ ظرفیت ویژه در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و تجهیزاتی نظیر اتاق عمل، واحد رادیولوژی و داروخانه شبانه‌روزی، طی چهار ماهه نخست سال جاری، پذیرای ۳۵ هزار بیمار بزرگسال بوده است.

در این بخش، تیم تخصصی متشکل از ۹۵ نیروی مجرب در حوزه‌های پرستاری، هوشبری، مامایی و اتاق عمل، به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات تخصصی هستند.

سفر رضوی به استان یزد تنها به بازدید از مراکز درمانی محدود نمی‌شود؛ از برنامه‌های کلیدی این سفر می‌توان به بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای همچون بیمارستان آیت‌الله خاتمی در هرات، توسعه اورژانس پیش‌بیمارستانی علیم مروستی در مروست و همچنین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت شهید مطهری در ابرکوه اشاره کرد.

همچنین، شرکت در نشست مدیران و روسای مراکز درمانی استان، از دیگر محورهای برنامه‌های ایشان در این سفر است.