اقدام رژیم صهیونیستی علیه ۲ نماینده پارلمان اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گیدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز گذشته به مسئولان این رژیم دستور داد مانع ورود ۲ نماینده اروپایی اهل سوئد به کرانه باختری شوند.

بر اساس این گزارش، ساعر تاکید کرد که این ۲ نماینده عضو پارلمان اروپا قصد داشتند از تشکیلات خودگردان فلسطین بازدید به عمل آورند.

وی گفت که آنها طی سال های گذشته به صورت پی در پی از رژیم صهیونیستی انتقاد کرده و خواهان اقدامات قضایی علیه تل آویو شده اند. این ۲ نماینده، رژیم صهیونیستی را به ارتکاب نسل کشی و هدف قرار دادن نیروهای امدادی و کودکان متهم کرده اند.

این نخستین باری نیست که رژیم صهیونیستی در برابر حضور نمایندگان و مقامات دیگر کشورها و حتی مسئولان سازمان ملل در فلسطین اشغالی مانع تراشی می کند.