به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز نیاستی سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاشت حلزون شنوایی یکی از روشهای درمانی برای افراد دارای ناشنوایی عمیق یا کمشنوایی شدید است که میتواند دریافت و درک صدا را برای این بیماران امکانپذیر کند.
وی افزود: حلزون شنوایی یک دستگاه الکترونیکی کوچک و پیچیده است که از بخش خارجی و بخش داخلی تشکیل میشود، بخش خارجی دستگاه در پشت گوش قرار میگیرد و بخش داخلی از طریق عمل جراحی در زیر پوست کاشته میشود.
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان ادامه داد: اجزای اصلی این سامانه شامل میکروفون برای دریافت صدا از محیط، پردازشگر گفتار برای انتخاب و تنظیم صداهای دریافتشده، فرستنده و گیرنده محرک برای تبدیل سیگنالها به تکانههای الکتریکی و مجموعهای از الکترودها برای انتقال این تکانهها به بخشهای مختلف عصب شنوایی است.
نیاستی با اشاره به اهمیت انجام بهموقع کاشت حلزون در کودکان گفت: بررسیها نشان میدهد کودکانی که در سنین پایینتر تحت عمل کاشت حلزون قرار میگیرند و پس از آن خدمات توانبخشی و درمانهای فشرده را دریافت میکنند، در مقایسه با افرادی که در سنین بالاتر جراحی میشوند، توانایی بیشتری در شنیدن، درک صدا، دریافت موسیقی و رشد مهارت گفتاری دارند.
وی اظهار کرد: کودکان واجد شرایط از ۹ ماهگی میتوانند برای کاشت حلزون شنوایی مورد ارزیابی قرار گیرند و انجام این اقدام درمانی در سالهای نخست زندگی میتواند زمینه رشد مهارتهای زبانی آنها را در سطحی نزدیک به کودکان دارای شنوایی طبیعی فراهم کند.
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان تاکید کرد: تمام خدمات کاشت حلزون در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی طرف قرارداد، برای بیمهشدگان سازمان بیمه سلامت ایران که نشان مربوطه برای آنها در سامانههای بیمهای ثبت شده باشد، رایگان است.
وی افزود: با توجه به اثربخشی بیشتر کاشت حلزون در کودکان تا پایان چهار سالگی بیماران واجد شرایط پس از طی فرآیند ثبت و انتساب نشان مربوطه، در سه مرحله پیش از جراحی، زمان انجام عمل و پس از جراحی، براساس بستههای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حمایتهای صندوق بیماران خاص، صعبالعلاج و نادر بهرهمند میشوند.
نیاستی گفت: بیماران با مراجعه به مراکز معرفیشده از سوی وزارت بهداشت و مراکز طرف قرارداد سازمانهای بیمهگر پایه سلامت میتوانند با استفاده از نسخه الکترونیک از مزایای صندوق بیماران خاص، صعبالعلاج و نادر در بخش خدمات سرپایی نیز استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: بیمارانی که ۱۰ سال از زمان جراحی کاشت حلزون آنها گذشته است نیز در صورت برخورداری از نشان مربوطه، مشمول دریافت هزینه پردازشگر خارجی از محل منابع صندوق بیماران خاص، صعبالعلاج و نادر خواهند بود.
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