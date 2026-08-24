وزیر ارتباطات به مقام شامخ شهدای اصفهان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری صبح دوشنبه در بدو ورود با حضور در گلستان شهدای اصفهان به مقام والای شهیدان این دیار ادای احترام کرد.

همزمان با حضور وزیر ارتباطات در گلستان شهدای اصفهان یکی از گروه‌های جهادی دانشجویی اصفهان که به مناسبت هفته وحدت قصد سفر به روستاهای محروم اهل سنت کردستان را داشتند در گلستان شهدا جمع شده بودند.

دیدار با نماینده ولی فقیه در اصفهان، حضور در جلسه شورای برنامه ریزی، شرکت در میز هوش مصنوعی و افتتاح برخط طرح های هفته دولت در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر بخش های این سفر است.

بازدید از نمایشگاه پارک فاوا در فولادشهر و دیدار با فعالان و نخبگان کسب و کار از جمله برنامه‌های ستار هاشمی در اصفهان خواهد بود.

از دیگر برنامه های این سفر، سفر بهره برداری از طرح فیبر نوری مبارکه و دیدار با خانواده شهدا در شهرستان فلاورجان است.

این سفر با هدف بررسی آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی، تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی و زیرساختی و تقویت تعامل میان وزارت ارتباطات، مدیریت استان و فعالان زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌شود.