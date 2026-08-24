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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

حجت‌الاسلام «علی اکبر پور» نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) شد

حجت‌الاسلام «علی اکبر پور» نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) شد

بیرجند- طی مراسمی با حضور مسئولان حجت‌الاسلام «علی اکبر پور» به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی برگزار شد.

سردار محمدرضا مهدوی، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در این مراسم با بیان اینکه اجلاسیه نهایی شهدای خراسان جنوبی باقی مانده است، گفت: با همت و هدایت و همدلی که در مجموعه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و نمایندگی ولی فقیه در سپاه کارهای بزرگی انجام شد.

سردار مهدوی با تأکید بر اینکه موفقیت ها در شرایط مشکلات فرهنگی و اقتصادی با کار گروهی به نتیجه رسید، تصریح کرد: اما در نهایت گردش نیروی انسانی در سپاه با توجه به نیازها در حال انجام داشت.

در این مراسم «حجت الاسلام»علی اکبرپور» به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) معارفه و از زحمات حجت الاسلام کمالی تشکر و قدردانی شد.

کد مطلب 6925832

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