به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز خلیلی در نشست هیات امنای پارک علم و فناوری استان اظهار کرد: در راستای سیاستهای استان برای توسعه اقتصاد دانشبنیان، تمامی طرحهای استان باید با پیوست دانشبنیان تعریف و اجرا شوند.
وی افزود: در سفر ریاست جمهوری به اردبیل، ۱۴۵میلیارد تومان و ۱۵۰میلیارد تومان به ترتیب از محل منابع معاونت علمی رئیسجمهور و منابع مولدسازی استان برای توسعه و تکمیل زیرساختهای اکوسیستم فناوری اختصاص یافته است و همچنین ۲۰ هکتار زمین برای استقرار و جذب شرکتهای دانشبنیان استانی و کشوری تخصیص خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، تبدیل علم به ثروت را مؤلفه اصلی فعالیت پارک علم و فناوری عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط ایجادشده در پی جنگ تحمیلی دشمنان جنایتکار و تشدید جنگ اقتصادی، یافتن راه حلهای مناسب در این وضعیت، ماموریت اصلی پارک علم و فناوری در کنار سایر دستگاههای اجرایی است.
خلیلی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه کشاورزی هوشمند بیان کرد: اردبیل بهعنوان پایلوت کشاورزی هوشمند کشور و محور اصلی صادرات محصولات کشاورزی هوشمند انتخاب شده است و این ظرفیت با اهتمام و همراهی مسؤولان، بهصورت عملیاتی و در مسیر توسعه اقتصادی استان به نتیجه خواهد رسید.
وی بیان کرد: در سفر اخیر استاندار اردبیل در راس یک هیات اقتصادی به جمهوری آذربایجان، مسؤولان این کشور بهصورت جدی خواستار معرفی شرکتهای متخصص و تولیدکننده تجهیزات و شبکههای آبیاری نوین شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: در همین راستا، پارک علم و فناوری باید نسبت به شناسایی، توانمندسازی و معرفی شرکتهای دانشبنیان و فناور توانمند استان در حوزه تجهیزات و شبکههای آبیاری نوین اقدام کند تا زمینه توسعه همکاریهای فناورانه و صادرات محصولات این شرکتها به جمهوری آذربایجان فراهم شود.
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