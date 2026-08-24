الگوسازی تجربه موفق زنجان در حمایت از زنان سرپرست خانوار و کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر صبح دوشنبه در جریان بازدید از موسسه ترنم مهر باران در زنجان، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این مرکز اظهار کرد: تلاش ما این است که ظرفیت‌هایی که این مجموعه دارد، به سرعت تقویت شود تا بتوانیم آن را به یک الگو تبدیل کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودکان و زنان سرپرست خانوار گفت: تجربه این مجموعه در حل یکی از سخت‌ترین مسائل اجتماعی، یک تجربه بی‌نظیر است و باید با رفع موانع، زمینه تبدیل آن به یک الگوی قابل تعمیم فراهم شود.

وی افزود: اینجا یک تجربه بی‌نظیر شکل گرفته است؛ یک سازمان غیردولتی توانسته برای یکی از سخت‌ترین مسائل اجتماعی، یعنی حمایت از کودکانی که با مشکل سرپرستی مواجه هستند، کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست و همچنین مادرانی که در شرایط دشوار قرار دارند، راهکارهای خلاقانه، نوآورانه و مبتنی بر ظرفیت‌های بازار پیدا کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: حل این مسائل اجتماعی بسیار سخت و پیچیده است، اما مجموعه ترنم مهر باران توانسته با تکیه بر ظرفیت جامعه مدنی و ارائه راهکارهای عملی، بخشی از این مشکلات را حل کند و ما افتخار می‌کنیم که حداقل مانعی برای فعالیت این عزیزان نبوده‌ایم.

بهروزآذر با بیان اینکه ظرفیت‌های جدیدی در دولت برای حمایت از این مجموعه‌ها ایجاد شده است، گفت: دولت در کنار فعالان این حوزه خواهد بود و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های موجود را برای توسعه فعالیت آنها به کار بگیریم.

وی یکی از این ظرفیت‌ها را موضوع ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار عنوان کرد و افزود: زنان سرپرست خانواری که برای دریافت وام در دهک‌های یک تا پنج قرار دارند و به دلیل ناتوانی در معرفی ضامن نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: به مسئولان موسسه ترنم مهرباران اعلام کرده‌ام که هر یک از زنان سرپرست خانوار واجد شرایط را که به ما معرفی کنند، در زمینه ضمانت تسهیلات آنها در کنارشان خواهیم بود و دولت برای رفع این مانع اقدام خواهد کرد.

بهروزآذر با اشاره به مصوبه اخیر دولت در حمایت از این گروه‌ها گفت: در مصوبه اخیر، هم سقف ضمانت افزایش پیدا کرده و هم یک هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی و ویژه برای این عزیزان در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از اختصاص ظرفیت ویژه به این مجموعه در طرح «هزار بازار، هزار میدان» خبر داد و اظهار کرد: این موضوع را با استاندار زنجان نیز مطرح کرده‌ام و حتماً تلاش خواهیم کرد ظرفیت ویژه‌ای در این طرح برای این مجموعه در نظر گرفته شود تا محصولات و توانمندی‌های زنان تحت پوشش آن بتواند به بازار متصل شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین به طرح «کارآفرین» اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف ایجاد زنجیره انتقال مهارت به بازار در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دنبال می‌شود و تلاش خواهیم کرد ارتباط این مجموعه با سازمان فنی و حرفه‌ای هرچه سریع‌تر برقرار شود.

بهروزآذر ادامه داد: یکی از ویژگی‌های ارزشمند این مرکز آن است که هر مادری که فرزند خود را به این مجموعه می‌آورد، باید یک مهارت نیز یاد بگیرد. این مهارت‌آموزی صرفاً به آموزش محدود نمی‌شود، بلکه برای این افراد سرمایه فراهم شده، بازار ایجاد می‌شود و در ادامه حتی برخی از آنان به درجه مربیگری می‌رسند.

وی خاطرنشان کرد: این چرخه نشان می‌دهد که می‌توان از حمایت اجتماعی عبور کرد و افراد را به مرحله توانمندسازی، اشتغال، کارآفرینی و حتی تربیت مربی رساند؛ الگویی که ظرفیت توسعه و تکرار در سایر نقاط کشور را نیز دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر نقش جامعه مدنی در حل مسائل اجتماعی گفت: کار اصلی در این حوزه بر عهده همین عزیزان و فعالان جامعه مدنی است و وظیفه دولت این است که موانع را از سر راه آنها بردارد.

بهروزآذر افزود: اگر ما مانع فعالیت این مجموعه‌ها نشویم و مسیر را برای آنها باز کنیم، خود فعالان جامعه مدنی بهتر از همه و روشن‌تر از همه راه‌حل مسائل را پیدا خواهند کرد و دولت نیز افتخار خدمتگزاری و همراهی با آنها را خواهد داشت.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که ظرفیت‌های موجود در این مجموعه را به سرعت تقویت کنیم تا این تجربه موفق، به الگویی برای سایر مجموعه‌های مردم‌نهاد در کشور تبدیل شود.